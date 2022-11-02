20 شركة ناشئة فلسطينية تتطلع إلى النمو إقليمياً عبر الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد مسؤولون وخبراء تمويل أن انطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للريادة – فلسطين (ICEP 4.0) أول مرة خارج فلسطين وفي الإمارات دليل على أن ريادة الأعمال لا تعرف الحدود.

ويشكل المؤتمر الذي انطلق في متحف المستقبل بدبي ويستمر يومين، وتحت شعار «فلسطين المبتكرة.. طاقات بشرية وآفاق واعدة» وبدعم من «مؤسسة دبي للمستقبل» وبشراكة استراتيجية مع «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي منصة مثالية ستتيح للمستثمرين الإقليميين وشركات رأس المال الاستثماري نظرة شاملة لأبرز ابتكارات الشركات الفلسطينية الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التأمين والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية. ويشارك في المؤتمر أكثر من 20 شركة تطمح إلى التوسع والنمو إقليمياً.

وأكّد الخبراء في المؤتمر أن فلسطين تزخر برأس المال البشري وأصحاب المهارات التقنية العالية والفرص الاستثمارية، مشيرين إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الإمكانات المتميزة التي يتمتع بها رواد الأعمال الفلسطينيون الشباب والموهوبون، والتي من شأنها أن تسهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

ولفت الخبراء في جلسات اليوم الأول إلى أن استضافة دولة الإمارات فعاليات المؤتمر تؤكد الدور الذي تؤديه الدولة باحتسابها وجهة تتيح للشركات الناشئة في المنطقة تحقيق مساعيها إلى الانتقال نحو آفاق عالمية، ويرسّخ مكانتها باحتسابها مركزاً عالمياً للابتكار.

وقال المهندس أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين الفلسطيني: تشكل دبي حاضنة ملهمة لعالم الأعمال والرياديين والشركات الناشئة، ونهدف من الوجود في الإمارات إلى مساعدة الرياديين الفلسطينيين على دخول أسواق جديدة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة تسهم في وصول المنتج الفلسطيني إلى جميع الأسواق العالمية، وخصوصاً أن ريادة الأعمال لا تعرف الحدود.

وعبر عن أمله أن يترجم هذا الحدث إلى عقد اتفاقيات وشراكات بين المستثمرين الإماراتيين والعرب، مع أكثر من 20 شركة فلسطينية ناشئة مشاركة في المعرض، وأن تكون هذه النماذج ملهمة للشباب الفلسطينيين بأنه يجب خلق الفرص رغم الصعوبات.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت إلى الحكومة مسودة قانون خاص بالشركات الفلسطينية الناشئة، لحصرها داخل فلسطين وخارجها والعمل على توطينها، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة يوجد فيه 128 شركة فلسطينية ناشئة منذ 2019، ويجرى العمل على حصر الشركات خارج فلسطين.

وأكّد كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي في كلمة متلفزة في المؤتمر أهمية استضافة دولة الإمارات هذا الحدث، نظراً لما تمتلكه الدولة من منظومة مالية قوية ومتكاملة وجاذبة للشركات الناشئة، مؤكداً أن الشباب يؤدون دوراً أساسياً في بناء حلول استشرافية وقيادة صنع السياسات، وهو ما يجعلنا نؤمن في المنتدى الاقتصادي العالمي، بالقوة المؤثرة لقطاع ريادة الأعمال.

وأضاف: نفخر بأن نرى هذه المبادرة أصبحت واحداً من أبرز الأحداث التي تحظى باهتمام كبير في هذه الفترة من العام. وإن الشباب يؤدون دوراً أساسياً في بناء حلول استشرافية وقيادة صنع السياسات، وهو ما يجعلنا نؤمن في المنتدى الاقتصادي العالمي، بالقوة المؤثرة لقطاع ريادة الأعمال.

وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان إن المؤتمر يعد منصة الحوار الأبرز والأكثر أهمية المتخصصة في تنمية المشاريع الناشئة والابتكار والحلول التكنولوجية في فلسطين.

وأضاف: أظهر رواد الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة أنهم يمتلكون العديد من الأفكار الخلاقة المبتكرة التي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي وتعالج تحديات التنمية طويلة الأمد عبر التفوق في العديد من المجالات الحيوية بما في ذلك التعليم والتصنيع والرعاية الصحية.

وأكّد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، الذي يعد أكبر وأقدم بنك في دولة فلسطين، مؤسس صندوق «ابتكار» لتمويل الشركات الناشئة، أهمية الدور الوطني الذي يؤديه البنك في دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر في متحف المستقبل بدبي يعكس أهمية مواكبة البنك مفاهيم المستقبل والتحول الرقمي والابتكار لضمان استدامة البنك ممولاً رئيساً للمشاريع المقبلة.

مساهمة

لفت هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين إلى أن البنك مساهم بنسبة 15 % في صندوق ابتكار 1 وابتكار 2 الذي سيتم إطلاقه تقريباً بعد النجاح الذي حققه الصندوق الأول وبجمل استثمارات 40 مليون دولار في الصندوقين، لافتاً إلى أن الصندوق استطاع استقطاب العديد من المستثمرين وصناديق التمويل من الإمارات ومنطقة الخليج عموماً.

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