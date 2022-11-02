20 ألف زائر متوقع لمعرض أبوظبي للطيران

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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افتتح المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: أمس معرض أبوظبي للطيران بمشاركة 200 جهة من رواد قطاع الطيران.

ويستمر المعرض 3 أيام ويتوقع استقطاب نحو 20000 زائر من مختلف دول العالم. ووفرت الجهة المنظمة عدداً من المنصات العلوية للوفود والزائرين للاستمتاع بمشاهدة الطائرات التجارية بالإضافة إلى عروض جوية قدمها فريق الفرسان التابع للقوات الجوية.

واستعرضت الاتحاد للطيران، خلال المعرض طائرتها ضيقة البدن طراز إيرباص A321، ويتحدث عدد من القادة التنفيذيين بالشركة خلال عدد من جلسات النقاش حول العديد من موضوعات الاستدامة وخدمات التأجير والإجلاء الطبي وغيرها.

وتتحدث الكابتن عائشة المنصوري، أول إماراتية تحصل على رتبة كابتن في مجال الطيران التجاري، بصفتها كابتن طائرة إيرباص A320 عن تجربتها ومسيرتها التي أثمرت عن تقلدها رتبة الكابتن الطيار كأول إماراتية في مجال الطيران التجاري.

رويال جت

من جانبه، أعلن محمد حسين أحمد - الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت - في تصريحات للصحافيين – عن زيادة أسطول طائرات الشركة بطائرتين 737. وقال إن إحدى الطائرتين دخلت الخدمة من شهرين فقط ليصل إجمالي عدد طائراتنا من هذا النوع إلى 12 طائرة، ما يجعل رويال جت أكبر مشغل لطائرات «بوينج بزنس جت» في العالم.

وأضاف إن الطائرة الأخيرة تم توقيع عقدها منذ يومين وستصل من هونغ كونغ إلى المعرض غداً لتكون جاهزة للعرض. وأشار إلى أن الشركة تدير عمليات 5 طائرات خاصة بخلاف الأسطول الذي تملكه.

وكشف عن أنه سيتم توقيع عقد مع إيرباص لشراء 3 طائرات جديدة من المصنع وستدخل الطائرات الثلاث الجديدة الخدمة خلال سنتين، ليصل الأسطول إلى 15 طائرة. وأشار إلى أن إضافة 5 طائرات إلى الأسطول خلال 4 أشهر فقط يعني زيادة الطلب.

وأشار إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي خففت القيود المفروضة على انتشار الوباء واتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنيها وضمان الحركة وتدفق الأعمال. كما ألزمت قيادة الدولة نفسها بدعم السياحة والتجارة العالمية من خلال الاستثمار في بناء قطاع لوجستي قوي.

وأضاف إن طائرة بوينج بيزنس جت تتسع لـ23 راكباً من كبار الشخصيات مع منطقة استراحة أمامية للطاقم وغرفة نوم رئيسية مع مرحاض خاص ومنطقة استحمام وصالة ذات ردهة مفتوحة في منتصف المقصورة.

مشيراً إلى أن الطائرة تم تحديثها بمواد مصنوعة ومفصلة خصيصاً للطائرة وتصميمها على أحدث طراز لضمان أفضل أداء وأقصى درجات الراحة. ويمكن أن تتسع مقصورة كبار الشخصيات أيضاً لما يصل إلى 12 مقعداً للاستلقاء بحجم سرير مزدوج (كوين).

سفر ذكي

وأكد إبراهيم المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «نكست 50» - أن الشركة تركز على الذكاء الصناعي في قطاع الطيران، وقال إن لدينا فريقاً متخصصاً في هذا المجال. وأشار إلى أن الشركة التي تشارك للمرة الأولى في المعرض ستطلق مشروع «رحلة سفر ذكي» بالشراكة مع مطارات أبوظبي خلال المعرض.

ويهدف المشروع إلى مساعدة المسافر على السفر من دون أي أوراق، من خلال بصمتي الوجه والعين. وأضاف إن إطلاق المشروع سيساهم في سرعة السفر وإنجاز الإجراءات من خلال تطبيق يستخدمه المسافر ولا يحتاج بعد التسجيل في التطبيق إلى استخدام أي أوراق.

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