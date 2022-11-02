«الصناعة» تستعرض فرص الاستثمار مع الشركات البريطانية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» شهد مشاركة واسعة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح – في تصريحات لـلصحفيين- أنه تم عقد لقاء طاولة مستديرة مع عدد من الشركات البريطانية لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات والمحفزات التي تدعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى عقد مؤتمر موسع حول التصنيع الذكي بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية.

وأضاف إن مؤتمر التصنيع الذكي، يعتبر منصة للصناعات التحويلية، ويتناول تعزيز النمو الصناعي وفرص التوسع باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات ذات الأولوية لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، خصوصاً في ظل زيادة الطلب على الطاقة وتحديات سلاسل التوريد العالمية.

واستعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – خلال مشاركتها في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» - الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من مختلف دول العالم.

ونظمت الوزارة حملة تحت شعار «اصنع في الإمارات»، حيث تم تنظيم «منطقة التصنيع الذكية»، لاستعراض مجموعة واسعة من التقنيات والحلول الرقمية وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي، والتصنيع بمساعدة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا النانو، والأتمتة الصناعية.

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