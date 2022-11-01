«بلومبرغ»: عائدات اليوم الأول لطرح «بيانات» الأعلى عالمياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن عائدات اليوم الأول لطرح أسهم شركات «بيانات إيه آي بي إل سي» في سوق أبوظبي المالي هو الأعلى عالمياً لليوم الأول لطرح أي سهم، بحسب تحليلات رقمية أجرتها الوكالة.

وأوضحت أن العائدات التي حققتها الشركة المعروفة باسم «بيانات»، وهي شركة للحلول الجغرافية المكانية تعمل بالذكاء الاصطناعي، في يوم إدراجها الأول، تؤكد الطلب القوي المتزايد تدريجياً على أسهم الشركات المطروحة في اكتتاب عام أولي في دول الخليج.

وأفادت بأن إجمالي عائدات طرح الأسهم في اكتتاب عام أولي على مستوى المنطقة بأكملها بلغت منذ بداية ٢٠٢٢ وحتى الآن 16.6 مليار دولار، ما يجعل المنطقة مُهيأة لتحقيق رقم قياسي هذا العام، تضرب به رقمها القياسي، الذي حققته في 2019، عندما بلغت عائدات الطرح الإجمالي آنذاك 29.4 مليار دولار.

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