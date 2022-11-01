«إيدج» تعقد شراكة مع Enekom للتوسع في قدرات تكنولوجيا السكك الحديدية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة جاهزية، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والمزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ، وشركة Enekom، الشركة التركية الرائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية والبحث والتطوير والهندسة، اتفاقية شراكة للتوسع في حلول وتقنيات السكك الحديدية في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ستكون جاهزية الموزع الحصري لمنتجات شركة Enekom من أجهزة الاستشعار ®RailAcoustic الحاصلة على براءة اختراع في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن السكك الحديدية.

ومع استمرار الدولة في تطوير صناعة السكك الحديدية، تتمتع المحفظة الحالية لشركة جاهزية بمؤهلات فريدة لإفادة هذا القطاع الاستراتيجي من خلال التدريب على مكافحة الحرائق والتدريب على الصحة والسلامة وخدمات التدريب المتخصصة، فضلاً عن المنتجات المبتكرة الجديدة الخاصة بصناعة السكك الحديدية.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة جاهزية: حريصون على الاستفادة من هذه الفرصة مع Enekom لتحسين أمن السكك الحديدية في الدولة، والمساهمة بقيمة محلية كبيرة وتعزيز التكامل التكنولوجي في قطاع السكك الحديدية، وتماشياً مع جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة «إيدج» كمزود رائد لخدمات الطوارئ ولضمان خيارات السلامة المثلى، فإن هذا التعاون بين جاهزية وEnekom سيمكن النمو ويتيح الفرصة لتعزيز تكنولوجيا السكك الحديدية وخدمات السلامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

قدرات

ومن جانبه قال هالوك غوكمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Enekom: نرى في شراكتنا مع جاهزية فرصة لتعزيز تأثيرنا المرتبط بقدرات السكك الحديدية في المنطقة، ونفخر بتوسيع وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال دعم نمو القطاع محلياً وخارجياً، تضمن شراكتنا حصول دولة الإمارات على أفضل الخيارات في الإمكانات التكنولوجية للسكك الحديدية.

حلول

تعتبر شركة جاهزية المزود الرائد في المنطقة لخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ، والتدريب العسكري الشامل وحلول التدريب، وهندسة الأنظمة وخدمات إدارة المشاريع الفنية، بما في ذلك تكامل الأنظمة.

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