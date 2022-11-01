«حمرية الشارقة» تستعرض مزاياها المصممة لقطاع النفط والطاقة في «أديبك 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس (الاثنين) ويجمع نخبة من القادة وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة.

وتستعرض حرة الحمرية خلال مشاركتها بالحدث منظومتها المتكاملة من الخدمات والمزايا أمام الشركات العاملة بقطاع الطاقة والنفط والغاز، واستراتيجيتها الرامية إلى استقطاب الشركات من شتى أنحاء العالم، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستثنائي، والربط مع الوسائط اللوجستية المتعددة «البحرية والبرية والجوية» بما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية بشكل أسرع، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والخدمات المتميزة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال التي توفرها، والمرافق الحديثة والمتطورة، فضلا عن توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة، وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق العالمية.

أهم الفعاليات

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: «إن معرض (أديبك) يعد من أهم الفعاليات العالمية التي حرصت الهيئة على المشاركة فيها، لكونه يجمع خبراء الطاقة من شتى أنحاء العالم لاستكشاف اتجاهات السوق، ويسلط الضوء على الحقبة الجديدة التي تعكس ريادة الإمارات العالمية في مستقبل الطاقة، كما يعد هذا الحدث فرصة مهمة بالنسبة لنا للتعرف عن قرب على احتياجات مجتمع الأعمال في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استعراض أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة في تمكين الشركات العالمية الراغبة ببناء حضور استراتيجي لها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسليط الضوء على المسيرة التنموية التي تنتهجها الشارقة وجعلتها مركزاً عالمياً للأعمال».

استراتيجية متكاملة

وأكد المزروعي، أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية عززت حضورها ومكانتها العالمية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بفضل قاعدة عملائها المتنامية التي يتجاوز عددها 1500 شركة، وتضم نخبة من أهم اللاعبين الرئيسين في هذا القطاع، وذلك يعود إلى تبني الهيئة لاستراتيجية متكاملة تهدف إلى استقطاب شركات عالمية عملاقة في قطاع النفط والغاز مدعومة ببيئة أعمال مثالية ومنظومة خدمات ومزايا استثنائية، إلى جانب موقع استراتيجي بالقرب من ميناء الحمرية يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مما جعلها قاعدة صناعية متميزة للشركات العالمية المعروفة ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

وتتوقع حرة الحمرية أن يشهد جناحها رقم 129 استقطاب عدد كبير من الشركات من خلال العروض القيمة والمجدية اقتصاديا والتي تم تصميمها لتمكين المستثمرين من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم في النمو والتطور في ثاني أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات على امتداد 30 مليون متر مربع وموطناً لأكثر من 6700 شركة من أكثر من 160 دولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز