«إيمرسون» تتوج بجائزة لاستيفاء معايير التنوع في معرض «أديبك 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أحرزت «إيمرسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات الصناعية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: EMR، جائزة «شركة العام للإدماج والتنوع ضمن قطاع النفط والغاز» خلال جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، تقديراً لجهودها في تعزيز المساواة والشمول في القطاع.

وكانت «إيمرسون» من بين شركتين رائدتين أخريين مرشحتين للجائزة في فئة «شركة العام في شمولية وتنوع النفط والغاز». وتُمنح الجائزة لأفضل شركة في صناعة النفط والغاز تسعى لتعزيز وتسليم وتضمين الشمول والتنوع في استراتيجية أعمالها، مما يخلق بيئة عمل متساوية ومتنوعة وشمولية لجميع الموظفين.

وقالت فيديا رامناث، رئيسة «إيمرسون» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «دأبت إيمرسون باستمرار على ترسيخ التنوع من خلال الجمع بين مواهب وكفاءات من ثقافات وخلفيات مختلفة. وتأتي جائزة أديبك تقديراً لجهودنا الناجحة في إحداث تأثير إيجابي في القطاع، والتشجيع على التعاون والمساهمة في تطوير ثقافة عمل ديناميكية. وستواصل إيمرسون تطوير سياسات مرنة وإحداث تغيير إيجابي بما يساهم في إرساء دعائم بيئة عمل أكثر شمولية».

وحقق برنامج التنوع والشمولية والمساواة في «إيمرسون» تقدماً كبيراً في تحسين الأداء عبر محاور التركيز الرئيسية، مثل إدارة التنوع واستقطاب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها، فضلاً عن تنمية ثقافة التنوع والمساواة والشمول. وترسي الشركة معايير عالية للشمول والتنوع، وتوفر فرص عمل للخبراء والمختصين من أكثر من 54 جنسية، وتواصل ريادتها على صعيد معدلات رضا الموظفين ومواصلة مسيرتهم المهنية لفترات أطول.

إضافة إلى ذلك، عززت «إيمرسون» من مشاركة المرأة في مناصب قيادية لدى الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وواصلت جهودها الرامية لمضاعفة نسبة مشاركة المرأة بحلول عام 2030.

اتخذ مجلس التنوع والإنصاف والشمول في إيمرسون خطوات كبيرة في إنشاء العديد من مجموعات موارد الموظفين لتسهيل سُبل التواصل فيما بينهم، ورفع مستوى الوعي بالمجموعات غير الممثلة بالقدر الكافي، والتي تتضمن شبكة تأثير المرأة، ومجموعة موارد الموظفين من أصل إسباني وأمريكي لاتيني، وتحالف جزر آسيا والمحيط الهادئ.

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