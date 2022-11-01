«هيئة الأوراق» تحرز جائزة الثقافة المؤسسية للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة الأوراق المالية والسلع بجائزة الثقافة المؤسسية للابتكار التي يمنحها مركز أبحاث التميز المؤسسي في نيوزيلندا، وذلك في إطار المؤتمر المخصص لمسابقة أفضل الممارسات الدولية. وقد تسلمت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة التفوق في الثقافة المؤسسية للابتكار من الدكتور روبن مان مدير المركز، بحضور محمد خلفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، وذلك في ختام الاجتماع الذي جرى بمقر الهيئة في أبوظبي بين ممثلي الجهتين، والذي تم خلاله استعراض أفضل الممارسات العالمية على صعيد التميز المؤسسي والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.

وكانت الهيئة قد شاركت في منافسات جائزة الثقافة المؤسسية للابتكار على مستوى المنظمات ضمن فئة أفضل الممارسات الدولية، التي ضمت عدداً كبيراً من المؤسسات والهيئات من كافة أنحاء العالم. وعقب قيام لجنة من الخبراء الدوليين بتقييم كافة المبادرات والعروض التوضيحية المقدمة للجائزة أحرزت هيئة الأوراق المالية والسلع تصنيف (متفوق).

ويشار إلى أن مركز أبحاث التميز المؤسسي في نيوزيلندا هو منظمة غير ربحية تأسست عام 2001، تختص بإجراء البحوث والاستشارات في مجال المقارنة المعيارية والتميز في مجال الأعمال وتنفيذ مبادرات مرتبطة بأفضل الممارسات. ويتكون المركز من 3 كيانات يتبع أحدها جامعة ماسي بنيوزيلندا، وللمركز سمعة عالمية في مجال التميز في الأعمال والمعايير والابتكار.

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