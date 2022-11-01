«تريند مايكرو» تتصدى لـ 63 مليار تهديد في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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تتوقع شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الأمن السيبراني، أن مجموعات فيروسات الفدية ستستهدف بشكل متزايد خوادم نظام لِينُكس والأنظمة المدمجة خلال السنوات القادمة، حيث سجّل أحدث تقرير للشركة حول النصف الأول 2022 زيادة في عدد الهجمات السيبرانية في الستة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة عام 2021.

وجاء في التقرير أن عمليات الكشف عن هجمات فيروسات الفدية كخدمة شهدت ارتفاعاً في النصف الأول 2022. حيث حقق نموذج فيروسات الفدية كخدمة أرباحاً كبيرة بالنسبة لمطوري فيروسات الفدية والشركات التابعة لهم.

ووفقًا للتقرير، فقد منعت تريند مايكرو 63 مليار تهديد في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يشكل تهديدات أكثر بنسبة 52% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين كان القطاع الحكومي والتصنيع والرعاية الصحية من بين أول ثلاثة قطاعات مستهدفة بفيروسات الفدية.

وعلى صعيد دولة الإمارات، قامت حلول تريند مايكرو باكتشاف وحظر أكثر من 15 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وتصدت لأكثر من 11 مليون هجوم ضار عبر الروابط الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد وإيقاف ما يقرب من 10 ملايين هجوم برمجيات خبيثة.

وقال مجد سنان، المدير العام لتريند مايكرو في الإمارات: يسهم تقريرنا في دفع مؤسسات الدولة على تبني أفضل الحلول السيبرانية لتأمين وضعهم الأمني وحماية أصولهم الرقمية، وذلك لأهمية توفير بيئة آمنة للموظفين لدفع العمليات وتعزيز الإنتاجية.

وتشهد القطاعات في جميع أنحاء المنطقة تهديدات جديدة وناشئة ومعقدة أكثر من السابق، مما يحث المؤسسات على تعزيز وتأمين عملياتها الرقمية. ويجب أن تمتلك المؤسسات دراية كبيرة بالهجمات ونهج استباقي لتوقع المخاطر لضمان قدرتها على مواجهة مشهد التهديدات السيبراني الحالي. وإننا نؤمن بأن منصات الأمن السيبراني المزودة بعدة طبقات أمنية قادرة على دعم البيئات الرقمية للمؤسسات وتأمينها من المخاطر المستقبلية.

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