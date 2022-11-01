«إسعاد» تضيف إلى عروضها خدمات مجموعة «بلازا بريميوم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، و«مجموعة بلازا بريميوم» الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة في المطارات، عن توقيع مذكرة تعاون بينهما، يتم بموجبها تقديم خصومات حصرية لحاملي بطاقة إسعاد بنسبة 20 % على فاتورة المطاعم والصالات والفنادق، وخدمات «الكونسيرج» التي تمتلكها المجموعة، وتخدم من خلالها سنوياً أكثر من 20 مليون مسافر في أكثر من 250 صالة موجودة داخل 74 مطاراً دولياً حول العالم.

وتم توقيع المذكرة خلال افتتاح صالة «Their Patio» في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، من قبل كل من: منى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، وأوكان كوفيسي، نائب الرئيس الأعلى لبلازا بريميوم جروب، وبحضور صياد إبراهيميلي، مدير المبيعات والتسويق في المجموعة، وإبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية في مركز بطاقة إسعاد.

وتتيح المذكرة حصول حاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى على العروض لمدة عام كامل قابل للتجديد، وتلتزم المجموعة بتقديم الخصومات المتفق عليها، وبالمقابل يقوم مركز بطاقة إسعاد بالترويج لعروض الشركة عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطاقة، إضافة إلى إرسال العروض بالبريد الإلكتروني إلى كل حاملي بطاقة إسعاد.

ويمكن الاطلاع على كافة العروض والخصومات التي تقدمها بطاقة إسعاد من خلال الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي الخاص بالبطاقة.

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