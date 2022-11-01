«اقتصادية الشارقة» تعزز التواصل مع القطاع الصناعي

المصدر: دبي - البيان

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نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في الشارقة، بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال، وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف إلى تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي وأنشطته.

وقام وفد الدائرة بزيارة لمصنع البيادر للصناعات الحديثة، ومصنع الحلبي للتبريد والمعدات، وشركة الحلول المعدنية الصناعية، وشركة أس كي أم للتكييف، حيث جرى تفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية إضافة إلى خطط التسويق والترويج المعتمدة لديها للدخول في الأسواق الإقليمية، كما اطلع وفد الدائرة على آلية إدارة المصانع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية عالية الجودة، وبحث أيضاً عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة، كما تم في الزيارات الاطلاع على أبرز احتياجات القطاع الصناعي في الشارقة.

وأعرب سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن تقدير الدائرة لجهود المنشآت الصناعية في الشارقة ودورها في ترك أثر واضح في الصناعات التي تمتاز بها الإمارة إقليمياً ومحلياً، مشيراً إلى أن زيارات الدائرة للمنشآت الصناعية في الإمارة تندرج ضمن سعيها لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي، والتعرف من قرب إلى واقع القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تبادل وجهات النظر والمرئيات والعمل المشترك على تذليل أي تحديات قد تعوّق نمو أعمال المنشآت الصناعية وازدهارها، فضلاً عن بحث مستوى جودة الخدمات التي تقدم إليها.

وأكد السويدي حرص «اقتصادية الشارقة» على تكثيف زياراتها الميدانية للوقوف على أهم الاحتياجات والتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال والحرص على معالجتها إلى جانب تعزيز مقومات النجاح لأصحاب المصانع والمنشآت بما يصب في استدامة وتنمية الشركات والمصانع، وبالتالي تطوير القطاع الصناعي في إمارة الشارقة عبر الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الزيارات الميدانية المتكررة التي من شأنها أن تعزز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاته بما يوفر بيئة أعمال مثالية في الإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.

من جهتها، قالت مريم ناصر السويدي نائبة مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الخدمات التي تقدمها الدائرة للمنشآت الصناعية وأصحاب المصانع تتيح بيئة عمل سريعة وآمنة وتزيد استدامة الأعمال والأنشطة، وتحرص على تقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع بهدف تعزيز جودة منتجاتها والعمل على دراسة كل التحديات والصعوبات التي تواجهها بهدف الخروج بنتائج وتوصيات وقرارات داعمة تعزز هذه الاستثمارات الصناعية في الشارقة.

وأكدت حرص الدائرة على دعم خطط انتشار الشركات والمنشآت العاملة في الإمارة عالمياً، ودعم هذه الشركات في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الواعدة وتقديم التسهيلات والخدمات التي تعزز وجود الشركات الصناعية في مختلف دول العالم.

وثمن أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية زيارة وفد «اقتصادية الشارقة» مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل لتسهم مصانعهم بشكل فاعل في تقديم قيمة مضافة للقطاع الصناعي في الشارقة، وتدعيم جهود حكومة الإمارة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة، ومشيدين بالدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص، وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز الصادرات الوطنية، بما يُسهم في تطوير القطاع الصناعي وخدمة العاملين فيه على أفضل وجه وتقديم الدعم المناسب لهم بشكل أكثر فاعلية.

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