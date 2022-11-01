«أبوظبي الإسلامي» يقدم تحويلات مالية فورية للعملة الهندية من الإمارات بنظام «سويفت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق خدمة جديدة تتيح لعملائه إجراء تحويلات مالية فورية من دولة الإمارات إلى الهند. حيث من خلال هذه الخدمة، يمكن اليوم لمتعاملي «أبوظبي الإسلامي» إرسال تحويلات مالية إلى الهند من خلال تطبيق الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، وذلك في إطار التزام المصرف بتقديم خدمات مبتكرة وطرح الجيل التالي من تقنيات سداد المدفوعات وخدمات تحويل الأموال.

وتتيح الخدمة للمتعاملين إرسال التحويلات المالية إلى الهند في أي وقت ومن أي مكان طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة دون الحاجة إلى التعامل بالسيولة النقدية من حساب إلى آخر أو زيارة الفرع. كما سيتلقى المتعاملون أيضاً تحديثات وإشعارات، من بينها إيصال اختياري لتأكيد تسليم الأموال.

وتم إطلاق الخدمة بالشراكة مع شركة SWIFT، مزود خدمات التحويلات المالية، وبنك ICICI لخدمات المقاصة في الهند. وبموجب الشراكة، تم ربط خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT بالبنية التحتية المحلية لمصرف أبوظبي الإسلامي وبنك ICICI، بما يسهم في خفض زمن معاملة التحويل، وتنفيذها بسرعة وأمان. وكانت التحويلات المالية العابرة للحدود فيما سبق، عرضة للتأخير عند معالجتها بواسطة البنية التحتية المحلية للمقاصة. ومن شأن إطلاق خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT القضاء على أسباب التأخير، مما يوفر طريقة سريعة وآمنة لتحويل الأموال. وتعد الإمارات، ثاني أكبر مرسل للحوالات المالية في العالم، بينما تعد الهند، أكبر مستقبل للتحويلات المالية.

وقال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: «تعد الإمارات من أكبر مرسلي التحويلات المالية إلى الهند، حيث تمر معظم التحويلات عبر مزودين غير مصرفيين. وتسمح هذه المبادرة لمصرف أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ على حصة أكبر من سوق التحويلات المالية وتعزيز تجربة عملائنا. وبإطلاق هذه الخدمة الجديدة، يعزز المصرف التزامه بتوفير خدمات التحويل الرقمي والابتكار، بما يرسخ مكانته كشريك مالي مفضل للعملاء في دولة الإمارات. وتتماشى شراكتنا مع SWIFT وبنك ICICI مع الاستراتيجية الشاملة للمصرف التي تستهدف تقديم الدعم للعملاء من خلال تيسير وصولهم للخدمات الرقمية. كما يؤكد أيضاً على توجهنا نحو الاستفادة من التقنيات المتقدمة وما تقدمه من فرص جديدة، من خدمات المدفوعات الرقمية وخدمات التحويلات المالية».

وقال، سيدو بستاني، رئيس سويفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية: «يوضح إطلاق خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT لتحويل الأموال بشكل فوري بين الإمارات والهند، إمكانية استفادة المصارف من هذه الخدمة لتقديم خدمة التحويلات المالية المباشرة من حساب إلى آخر وفتح خدمات وأسواق جديدة. ويأتي هذا في أعقاب مبادرة مماثلة تم تبنيها في المملكة المتحدة، والتي تقدم خدمة التحويلات المالية عبر الحدود من خلال خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT إلى نظام المدفوعات المحلي السريع في المملكة المتحدة. كما قامت شركة SWIFT أيضاً بتقديم خدمات غير مسبوقة في أستراليا وسنغافورة وأوروبا وماليزيا، ونجري حالياً مباحثات لتقديم خدمات مماثلة في أسوق أخرى حول العالم».

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