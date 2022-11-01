«رواد» تعقد دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وميتافيرس العمليات

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) دورة تدريبية حول التحول الرقمي والواقع الافتراضي الجديد (الميتافيرس) وأنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات وسبل توظيفها في تطوير نماذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة واستقراء الفرص بالأسواق وتحسين جودة الإجراءات المتبعة والخدمات المقدمة.

تم تنظيم الدورة التدريبية بمجمع الشارقة للبحوث والابتكار خلال الفترة من 24 حتى 26 من أكتوبر وبمشاركة 11 رائداً ورائدة أعمال، وقدم الدورة الأستاذ الدكتور عمرو عبد الحميد، رائد أعمال وأستاذ مشارك في أقسام الإلكترونيات والشبكات بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تناولت الدورة التدريبية دراسة التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا إدارة العمليات الذكية، ودورها في تطوير أساليب الإدارة ومراحل الإنتاج وأدوات التشغيل والقدرة على قراءة وتحليل بيانات السوق واتجاهات وسلوك المستهلكين واتخاذ قرارات تجارية واستثمارية مستندة إلى بيانات ومعلومات دقيقة.

وكذلك سبل الاستفادة مما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي من قدرة أكبر على تحقيق الربط المتكامل لكل العمليات ومراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع للمنتجات وزيادة جودة الخدمة والقدرة على الوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين عبر قنوات تواصل متنوعة، فضلاً عن تقليل النفقات التشغيلية من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الذكية.

قال حمد علي عبدالله المحمود، مدير مؤسسة «رواد»، إن بيئة ريادة الأعمال تشهد في الوقت الراهن تحولات جذرية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي الهائل والاتجاه المتزايد لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وما أسفرت عنه من ظهور عوالم رقمية موازية لواقعنا مثل الميتافيرس والمساحات الافتراضية الجديدة وما تقدمه من فرص غر مسبوقة لتأسيس الأعمال وإداراتها والتواصل مع العملاء والمستهلكين، وغيرها من التقنيات الأخرى التي ينظر إليها اليوم باعتبارها الأساس لاقتصادات المستقبل.

وتابع المحمود إن الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة «رواد»، استهدفت تزويد رواد ورائدات الأعمال المواطنين بفهم أشمل عن تلك التقنيات الجديدة وسبل توظيفها لخدمة مشاريعهم وزيادة قدرتهم على النمو والتطور والنفاذ إلى أسواق جديدة، وتأهيلهم للانتقال بأعمالهم إلى مراحل أكثر تقدماً توافق التطورات التكنولوجية والاتجاهات الاقتصادية الحديثة.

وناقشت الدورة التدريبية العديد من المفاهيم المتطورة مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز واستخداماته في إدارة الأعمال الخدمية والصناعية، وكذلك فوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطبيقاته في الإدارة وأثره على خفض التكلفة.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) نظمت منذ تأسيسها حتى نهاية عام 2021 حوالي 218 برنامجاً تدريبياً وعدد 33 برنامج دبلوم مهني، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في البرامج التدريبية وبرامج الدبلوم 6.460 متدرباً، منهم (2.860 رائد أعمال، 3.600 رائدة أعمال).

فيما بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث 20 برنامجاً تدريبيا، بإجمالي عدد مشاركين بلغ 325 متدرباً منهم 133 رائد أعمال، و191 رائدة أعمال.

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