دبي مول يُعلن فائزة بمليون درهم في سحب «صفقة العام الكبرى» ضمن «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «دبي مول»، وجهة التسوّق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، عن فوز روكسام ريس مانسيلا بالجائزة الكبرى في سحب «صفقة العام الكبرى» بقيمة مليون درهم نقدًا، وذلك في أعقاب نجاح حملته التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

واستمرت حملة «صفقة العام الكبرى» على مدى تسعة أسابيع من 1 يوليو 2022 إلى 4 سبتمبر 2022، وشهدت مشاركة آلاف الزوار والمشاركين الذين زاروا دبي مول وقدموا قسائم بقيمة 500 درهم فما فوق متطلعين إلى الفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون درهم نقدًا.

وتحدّثت روكسام ريس مانسيلا عن فوزها المفاجئ قائلة: «لم أتوقع الفوز أبدًا وفوجئت بحصولي على الجائزة الكبرى. لقد تلقيّت الخبر خلال ساعات العمل وسرعان ما بكيت فرحًا، فهي فرصة ستغيّر حياتي وحياة طفلتي البالغة من العمر 3 أعوام، وأنا ممتنّة للغاية لدبي مول على هذه الفرصة الرائعة. أخطط لاستثمار جزء من المال بشراء بعض الأراضي في بلدي الفلبين، وأن أدّخر جزءًا كبيرًا منها لتأمين مستقبل ابنتي».

وبالإضافة إلى الجائزة النقدية الكبرى، قدّمت الحملة جائزة أسبوعية إلى 8 فائزين محظوظين حصلوا على قسائم هدايا من إعمار بقيمة 25 ألف درهم، ليغيّر دبي مول حياة الكثيرين خلال الحملة.

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