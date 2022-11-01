«إكسالتو الإمارات» تعرض أحدث منتجات وحلول الاستدامة خلال «أديبك 2022»

المصدر: دبي - البيان

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صرحت «إكسالتو الإمارات»، الموزع لعدد من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال المنتجات والمعدات البحرية، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الذي يعقد في أبوظبي حالياً وحتى 3 نوفمبر، ويجمع أبرز قادة قطاع الطاقة تحت منصة واحدة لتبادل المعلومات وعرض أحدث الابتكارات، حيث تستعرض الشركة أحدث منتجاتها وتقنياتها التي تساعد على تقليل الانبعاثات مواكبة للمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بدولة الإمارات بحلول 2050.

وعبر سنوات متتالية من المشاركة في هذا الحدث، استطاعت إكسالتو الإمارات ترسيخ مكانتها لتصبح موزعاً رائداً لأفضل المنتجات البحرية في الدولة، لا سيما تلك التي تعزز استدامة القطاع البحري وتسهم في حماية البيئة، إذ تتميز الشركة بخبرتها الواسعة التي تمتد على مدى خمسة وعشرين عاماً في تقديم خدماتها ومنتجاتها الحديثة وحلولها المبتكرة.

مواكبة المستقبل

ستعرض إكسالتو الإمارات خلال نسخة هذا العام من معرض «أديبك 2022» الذي يُعد أحد أكبر وأبرز التجمعات في قطاع النفط والغاز العالمي، مجموعة مختارة من المنتجات عالية الكفاءة من قائمة منتجاتها الواسعة المتنوعة التي تزيد على أكثر من 15,000 منتج مبتكر، تضم أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية من كبرى الشركات الرائدة.

وتعقيباً على مشاركتها في المؤتمر، قال جون بول، مدير عام «إكسالتو الإمارات»: «يمثل هذا المعرض والمؤتمر فرصة مميزة للتواصل مع آلاف المشاركين والزوار من خبراء الصناعة البحرية، لعقد الصفقات التجارية وفتح الآفاق الجديدة، فنحن نشارك منذ سنوات في هذا المعرض، الذي كان له دور كبير في مساعدتنا على تحقيق النمو والازدهار لأعمالنا. وفي نسخة هذا العام، نركز بشكل خاص على عرض أحدث مشاريعنا بالتعاون مع «أوكسي ديزل» و«هاملتون جت»، إضافة إلى العديد من شركات بناء السفن من جميع أنحاء دولة الإمارات».

تلبية أسواق متنوعة

منذ تأسيسها، اكتسبت إكسالتو الإمارات سمعة مرموقة لما تقدمه من مجموعة واسعة من المنتجات المتطورة عالية الأداء والكفاءة، وحرصت باستمرار على تنويع عروضها لمواكبة الاحتياجات المختلفة لعملائها.

وفي هذا الصدد أوضح بول: «نولي اهتماماً كبيراً بالمنطقة الخاصة بمنتجات إزالة الكربون التي تم إطلاقها مؤخراً في معرض ومؤتمر «أديبك»، حيث نعمل منذ عدة سنوات على تقديم منتجات متطورة لتعزيز الاستدامة في القطاع البحري، وتحفيز عملية تحول الطاقة، وبإطلاق هذه المنطقة المتكاملة والمخصصة لإزالة الكربون في المعرض، سنكون قادرين على بناء شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات والمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق هذه الرؤية، وسنتمكن من المضي قدماً في دعم استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي، والأهداف التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لعامي 2030 و2050».

باعتباره الحدث الأبرز لإتمام الصفقات الرئيسة بين مختلف أطراف الصناعة، سيضمن «أديبك» للمشاركين نجاحاً تجارياً ومهنياً كبيراً، من خلال جمع كبار اللاعبين المؤثرين من شركات الطاقة ضمن بوتقة واحدة، وتوفير بيئة آمنة لمشاركة الأفكار والرؤى وفتح آفاق لامحدودة وفرص جديدة وواعدة لنمو الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة منصة «إكسالتو الإمارات» رقم 13710 في «أديبك 2022».

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