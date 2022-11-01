383 مليون درهم أرباح «حديد الإمارات أركان» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، أكبر شركة وطنية مُدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى 2022، حيث ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى إلى 7.12 مليارات درهم مقارنة مع إيرادات للفترة نفسها من العام الماضي بلغت 6.19 مليارات. وسجّلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 863 مليون درهم مقارنة مع أرباح للأشهر التسعة الأولى 2021 وصلت إلى 369 مليوناً، أي بنموّ نسبته 134% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح 383 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى 2022 مقارنة بخسارة مبدئية قبل الاندماج بلغت 119 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى 2021.

الربع الثالث

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث إلى 2.51 مليار مقارنة بإيرادات للربع الثالث من العام الماضي بلغت 1.94 مليار، أيّ بنموّ نسبته 29%. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث إلى 269 مليوناً بنمو نسبته 224% على أساس سنوي. وسجّلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 103 ملايين في الربع الثالث 2022، مقارنة بخسارة قبل الاندماج بلغت 79 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أعقاب الاندماج خلال الربع الأخير من العام 2021، واصلت أعمال «حديد الإمارات» المساهمة بنسبة 90% من إيرادات المجموعة، بينما ساهمت «أركان» بنسبة 10% منها. وارتفعت إيرادات أعمال «حديد الإمارات» خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 إلى 6.45 مليارات مقارنة بإيرادات غير موحدة قبل الاندماج بلغت 5.6 مليارات للأشهر التسعة الأولى من 2021، مدعومةً بالمبيعات القوية في أوروبا والأمريكتين وزيادة مستوى الطلب في الإمارات.

أركان

وحقّقت «أركان» صافي أرباح بقيمة 48.9 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بخسارة 29.2 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتحسن بمقدار 78.1 مليوناً.

وقال حمد عبد الله الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان: حافظنا على التزامنا بتلبية متطلبات السوق المحلي ودعم استراتيجية أبوظبي الصناعية. ولهذه الغاية، نواصل تسريع جهودنا للمساهمة في دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز علامة «اصنع في الإمارات» وندرس خيارات إنتاج الصلب المسطح لعملاء قطاع التصنيع. ومن المتوقّع أن يحافظ اقتصاد الدولة على وتيرة نموه المُطردة على الرغم من التباطؤ العالمي المرتقب، مما يوفر لمجموعتنا بيئة عمل محفزة تساعدنا على مواصلة تنفيذ خططنا التوسعية. وخلال هذا الربع، أعلنت المجموعة عن دخولها في شراكة مع شركة «إيتوشو كوربوريشن» وشركة «جي إف إي ستيل كوربوريشن» لدراسة إمكانية إنشاء مجمّع لإنتاج مواد الحديد الخام في أبوظبي.

وفي حال أُقرّ المشروع، سيكون هذا المجمع جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد العالمية للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، مما سيعزز مساهمة استراتيجية المجموعة في دعم الأهداف الوطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية. وسيتم توريد الإنتاج من مواد خام الحديد بشكل رئيسي للعملاء في آسيا، بمن فيهم شركة «جي إف إي ستيل».

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: تزامناً مع احتفالنا بمرور عامٍ كامل على عملية الاندماج، نواصل تنفيذ مبادرات هامة ستساعدنا على تعزيز الإنتاج وخفض التكاليف، فضلاً عن ضمان تطبيق بروتوكولات صارمة للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية عبر كافة عملياتنا. وقد تمكنّا بفضل تلك الإجراءات من المضيّ قدماً في تعزيز مركز المجموعة المالي، وذلك من خلال ارتفاع أرباحنا على أساس سنوي والتراجع الملحوظ في مستوى المديونية. ومن شأن مركزنا المالي القويّ أن يمنحنا المزيد من الثقة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسّع، والاستمرار في طرح منتجات جديدة.

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