عملاء أمازون في الإمارات على موعد مع فرص توفير 83% خلال تخفيضات 11.11

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت أمازون الإمارات عن عودة فعالية التخفيضات السنوية الكبرى 11.11 في شهر نوفمبر مع فرص التوفير المميزة على مجموعة واسعة من المنتجات من أشهر العلامات التجارية، والتي تتواصل لمدة ثلاثة أيام من 10 إلى 12 نوفمبر على www.amazon.ae/double11، ويمكن للعملاء الاستمتاع بثلاثة أيام رائعة من التوفير عند التسوق من العروض في أكثر من 30 فئة على Amazon.ae بما فيها الإلكترونيات ومستلزمات المنزل والمطبخ والأزياء والتجميل وغيرها.

وقال ستيفانو مارتينيلي، رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في أمازون: «يسرنا إطلاق موسم التسوق في نهاية العام مع حملة التخفيضات 11.11 على Amazon.ae، والتي تتيح للعملاء الاستفادة من فرص كبيرة للتوفير أثناء التسوق بالإضافة لخصومات من مجموعة من البنوك، مع مزايا أكثر لأعضاء برنامج برايم في فعالية هذا العام. ويعد برنامج برايم الأسلوب الأفضل للاستمتاع بعروض أمازون، كما تضيف تخفيضات 11.11 المرتقبة في شهر نوفمبر مزيداً من القيمة على عروض التسوق أكثر من أي وقت مضى، حيث يتمتع أعضاء البرنامج في جميع أنحاء الإمارات بميزة الوصول المبكر إلى العروض والاستفادة من توفير إضافي».

المزايا والفوائد الحصرية لأعضاء برنامج برايم خلال حملة تخفيضات 11.11 على Amazon.ae

سيحصل أعضاء برنامج برايم هذا العام على مجموعة واسعة من المزايا الحصرية خلال تخفيضات 11.11، حيث يمكنهم التوفير عند التسوق من العروض قبل أي شخص آخر، مع الاستمتاع بعروض إضافية حصرية لأعضاء برايم، وتشمل بعض هذه المزايا الوصول إلى مجموعة مختارة من أفضل عروض التوفير قبل أي شخص آخر بدءاً من 1 وحتى 8 نوفمبر والوصول المبكر إلى جميع عروض التخفيضات في 9 نوفمبر، ما يمنح أعضاء البرنامج الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من جميع الصفقات في حملة تخفيضات 11.11 قبل 24 ساعة من بدء العملاء الآخرين التسوق. كما سيستمتع أعضاء برايم بخدمة التوصيل الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تشملها عروض 11.11 من برنامج برايم.

ويمكن للعملاء من غير الأعضاء في برنامج برايم الاشتراك في فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً على www.amazon.ae/prime ليكونوا من بين أول المتسوقين الذين يحصلون على التوفير على تشكيلة واسعة من المنتجات الجديرة بالاقتناء، واستكشاف المجموعة الكاملة من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي الخاص بأعضاء برنامج برايم.

أفضل العروض المبكرة لأعضاء برنامج برايم على Amazon.ae من 1 إلى 8 نوفمبر

يمكن لأعضاء برايم الاستمتاع بمجموعة مختارة من أفضل العروض المبكرة من تخفيضات 11.11 من أمازون خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر، بما في ذلك:

• توفير يصل إلى 83% على مجموعة من العطور من علامات تجارية مختلفة بما فيها هيوغو بوس، لاكوست، كالفين كلاين، دافيدوف.

• توفير يصل إلى 61٪ على منتجات التجميل والعناية الشخصية من علامات تجارية مختلفة بما فيها براون، فيليبس، أورال بي، لانكستر، وTYMO.

• توفير يصل إلى 53٪ على أجهزة تنقية الهواء ومرطبات الهواء من ليفويت.

• توفير يصل إلى 47٪ على منتجات الحيوانات الأليفة من علامات تجارية بما في ذلك شيبا، ويسكاس، ومومو

• توفير يصل إلى 40٪ على خدمات مختارة من خدمات أمازون المنزلية بما في ذلك تأجير السيارات، وتنظيف المنزل، وخدمات التجميل، والعناية بالحيوانات الأليفة، وباقات خدمة السيارات، وخدمات النقل وغير ذلك. إضافة إلى الاستشارات الافتراضية المجانية حول خدمات صيانة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وأجهزة المطبخ.

• توفير يصل إلى 38٪ على مجموعات الطهي ومعالجات الطعام والمقالي الهوائية وآلات القهوة والمزيد من علامات تجارية بما فيها تيفال، بلاك + ديكر، فيليبس، ونسبرسو

• توفير يصل إلى 32٪ على أجهزة رينغ من أمازون.

• توفير يصل إلى 29٪ على مجموعة مختارة من سماعات الرأس وسماعات الأذن من تروفري.

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