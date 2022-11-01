الخليج للاستثمار الإسلامي تستحوذ على عقارين في ألمانيا بـ 500 مليون يورو

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، المتخصصة في إدارة الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على عقارين لدور رعاية ألمانية كجزء من أحدث عمليات الاستحواذ لصندوق رعاية كبار السن الأوروبي الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو («الصندوق»)، وذلك بالتعاون مع مجموعة «كابيتال باي»، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات والأصول، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها.

يركز الصندوق في مرحلته الأولية على ألمانيا، مما سيمكن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المشاركة في فئة الأصول المرغوبة للغاية هذه، وبالتالي تحقيق مرونة وعوائد أعلى من المتوسط مقارنة بفرص العقارات الأوروبية الأخرى.

وقد مثّلت صفقة الاستحواذ الأخيرة على عقارين لدور رعاية ألمانية من شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، بحلول منتصف 2022. ويضم العقاران الواقعان في لاوخا Laucha (ساكسونيا أنهالت) وهولتسميندن Holzminden (ساكسونيا السفلى) أكثر من 200 سرير. وقد صنف العقاران على أنهما من الأصول «ذات القيمة الاستثمارية الكبيرة»، مع تدفق نقدي حالي وبرامج قوية للإنفاق الرأسمالي، مما يحقق قيمة جيدة على المدى المتوسط. ويعمل مشغلان كبيران لدور الرعاية على إدارة كلا الأصلين، بما يتماشى مع معايير شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في ضمان إدارة مهنية للعمليات تتمحور حول العميل.

ويتمتع الصندوق بإمكانية الوصول إلى فرص مستقبلية متميزة، وقد عملت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بالفعل على جدولة استثمار المزيد من رأس المال خلال عام 2023، مما يسمح بالمزيد من الاستثمارات في هذه البيئة العقارية الأوروبية الديناميكية والمجزأة بالأسعار المناسبة.

وحول هذه المناسبة، قال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: «هناك طلب متزايد ومستمر على دور رعاية كبار السن في ألمانيا، وذلك بفضل العدد المتزايد من كبار السن، مما يجعل القطاع مرناً في مواجهة مختلف مراحل الأداء المالي، حتى في البيئة الاقتصادية الحالية. ويحتاج 3.5 ملايين شخص في ألمانيا اليوم إلى الرعاية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 4.4 ملايين بحلول عام 2040».

ومن جانبه، قال بانكاج غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: «تزداد سيولة فئة الأصول هذه باستمرار، وقد وصلت الاستثمارات في دور رعاية كبار السن في ألمانيا إلى 1.8 مليار يورو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022. كما أن السوق مجزأ للغاية وهناك القليل من فرص الاستثمار في هذا القطاع.

وتعمل شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، من خلال استراتيجية خلق القيمة والتجميع الخاصة بها، على تلبية الحاجة الاجتماعية الملحة لتوفير دور رعاية أكثر تطوراً لكبار السن من جهة والاستجابة لاحتياجات المستثمرين من خلال مجموعة من دور رعاية كبار السن المدارة بمهنية والتي تجذب علاوة سيولة كبيرة من جهة أخرى».

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