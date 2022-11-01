«أبوظبي للصادرات» يوقع اتفاقية تمويل مع «المصرف الأهلي العراقي»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تمويل مع المصرف الأهلي العراقي وهو جزء من مجموعة كابيتال بنك، حيث تقتضي الاتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة 36.7 مليون درهم، ما يعادل (10 ملايين دولار)، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والعراق، وتشجيع الشركات الإماراتية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات للأسواق الخارجية وتعزيز تواجدها في السوق العراقي على وجه الخصوص.

وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان للمصرف الأهلي العراقي لإعادة إقراضه للمشترين والمستوردين من المستثمرين العراقيين لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي، كما تعكس هذه الاتفاقية حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم توجّهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تعود بالفائدة على البلدين، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

ووقع اتفاقية التمويل عبر تقنية الاتصال المرئي، خليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ومن الجانب العراقي أيمن أبو دهيم، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، وحضر التوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي: تأتي الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها المكتب لتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية حرصاً منه على توفير خطوط ائتمانية جديدة لتحفيز المشترين الخارجيين على استيراد السلع والخدمات ذات المنشأ الإماراتي، إضافة إلى دورها في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.

وأكد أيمن أبو دهيم، أن الاتفاقية خطوة مهمة لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الإمارات والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تساهم في توفير التمويل المناسب لدعم حركة التبادل التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي للبلدين، متطلعاً إلى تحقيق هذه الاتفاقية غايتها وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة، لا سيما وأن الاتفاقية ستتيح للشركات العراقية الاستفادة من التمويلات والمزايا التنافسية التي يقدمها «أبوظبي للصادرات» والتي تدعم استيراد السلع والمنتجات الإماراتية بطرق ميسرة وآمنة.

ويساهم مكتب أبوظبي للصادرات بدعم استراتيجية الإمارات الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وحماية المصدّرين من مخاطر التمويل الناجمة عن التأخير في السداد أو عدم السداد، وتزويد المشترين الخارجيين للسلع والخدمات الإماراتية بخطوط ائتمان ميسرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز