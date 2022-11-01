جلف كرافت تستعرض يخوتها الأكثر ابتكاراً في فورت لودرديل الدولي للقوارب 2022

المصدر: فورت لودرديل - البيان

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اختتمت «جلف كرافت»، إحدى أبرز شركات صناعة القوارب واليخوت وأكثرها ابتكاراً في العالم، مشاركتها في معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب مسلطة الضوء على علامتها التجارية الرائدة يخوت «ماجستي» مع أول ظهور ليختها السوبر «ماجستي 120» المذهل في الولايات المتحدة.

ومنذ عرضها الأول في نسخة المعرض لعام 2019، شهدت يخوت ماجستي زيادة في الطلب على اليخوت الفاخرة المركبة المبتكرة في سوق الولايات المتحدة، وتؤكد مواصلة التزامها تجاه السوق. عد العرض الأول ليخت «ماجستي 120» في «معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب»، أضخم معرض للقوارب المائية في العالم، بمنزلة علامة بارزة أخرى تُسجلها يخوت «ماجستي» في عام 2022، إذ تلتزم الشركة التكنولوجيا المتطورة لأبعد الحدود، والحلول المستدامة، وعراقة الحداثة.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها التي تصادف في هذا العام، أعلنت شركة «جلف كرافت» عن إطلاق يختين سوبر جديدين ضمن مجموعة يخوت ماجستي والتي تتضمن يخت «ماجستي 111» الذي كشف عنه في «معرض دبي العالمي للقوارب» الذي انعقد في مارس، وتلاه الإعلان عن يخت «ماجستي 160» في «معرض موناكو لليخوت» في سبتمبر.

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