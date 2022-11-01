أرباح "دو" ترتفع إلى 319 مليون درهم خلال الربع الثالث

المصدر: وام

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2022، حيث ارتفعت أرباحها الصافية على أساس سنوي بنسبة 12.7٪ إلى 319 مليون درهم، فيما سجلت نمواً جيدا في الإيرادات بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 3.17 مليار درهم وذلك نتيجة استمرار الطلب على خدمات النطاق العريض وخدمات الهاتف المتحرك والتطوير المستمر في خدمات الشركة.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,303 مليون درهم، حيث أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات وربحيتها العالية إلى تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 65.2% (مقارنة بـ 62.2% في الربع الثالث من العام 2021)، ونتيجة لذلك توسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 277 نقطة أساس ليصل إلى 41٪.

وواصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها مسجلةً نمواً بنسبة 10.7٪ لتصل إلى 1,443 مليون درهم، بينما بلغت إيرادات مبيعات الأجهزة المتحركة 176 مليون درهم. وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 22.2٪ لتصل إلى 892 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من الأفراد. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 14.8٪ لتصل إلى 2.335 مليون درهم.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "تمكنت الشركة من تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الثالث عبر جميع شرائح وفئات خدماتها.

وبات من الواضح أن بيئة أعمالنا قد عادت إلى مسار نموها الطبيعي، مدفوعة بالانتعاش الملحوظ والديناميكية الاقتصادية التي تتمتع بها سوق دولة الإمارات إلى جانب اتجاهات النمو الصحية عبر مختلف المجالات والقطاعات. وتعكس نتائجنا المالية الجهود التي نبذلها من أجل تقديم منتجات وخدمات جديدة، والارتقاء بتجارب عملائنا، وتنفيذ خططنا الاستراتيجية المتعلقة بتسريع وتيرة تحولنا. وقد ساهمت كل هذه المبادرات والجهود في إرساء أسس متينة لتعزيز زخمنا التجاري".

وأضاف الحساوي: "تواصل إيرادات خدماتنا رحلة تعافيها وانتعاشها بوتيرة مشجعة للغاية، حيث تمكنا من تحقيق إيرادات خدمات تزيد عن ملياري درهم للربع الخامس على التوالي. كما استمرت ربحية أعمالنا في التحسن على أساس تسلسلي وعلى أساس سنوي. وقد استثمرنا وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية لرفد عملائنا بتجارب استخدام هي الأفضل والأعلى كفاءة وجودة على مستوى دولة الإمارات".

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 724 مليون درهم بكثافة رأس مالية بلغت 22.8٪، وتعكس هذه الأرقام الطبيعة الموسمية، حيث أن معظم النفقات الرأسمالية يتم ضخها عادةً في النصف الثاني من العام. وتواصل النفقات الرأسمالية للشركة العودة إلى مسارها الطبيعي بعد عامين متتاليين من ارتفاع الكثافة الرأسمالية.

وسددت الشركة خلال الربع الثالث مبلغ 200 مليون درهم سحبت من التسهيلات الائتمانية المتجددة، وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي مع صافي سيولة بواقع 910 ملايين درهم بالإضافة الى 3.8 مليار درهم من التسهيلات غير المسحوبة.

ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 14.7٪ لتصل إلى 7.4 مليون مشترك، إذ واصلت شريحة عملاء الدفع الآجل نموها المتواصل للربع الخامس على التوالي مع صافي مشتركين جدد بلغ 32,000 مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين في هذه الشريحة إلى 1.4 مليون مشترك.

كما حافظت قاعدة مشتركي خدمات الدفع المسبق والتي تبلغ 6 ملايين مشترك على استقرارها مقارنة بالربع السابق، فيما زادت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض بنسبة 53.8٪ لتصل إلى 510,000 مشترك، حيث واصلت استراتيجية الشركة الخاصة بخدمات النطاق العريض تحقيق أهدافها. وتمكنت الشركة من استقطاب 37,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.



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