عبد العزيز بن سلمان: السعودية والإمارات «توأم» في الإجراءات والسياسات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي، أن السعودية والإمارات، تعملان على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التكريرية، وتحويل النفط إلى بتروكيماويات. ووصف الأمير عبد العزيز بن سلمان، دولتي السعودية والإمارات، أنهما «توأم» في الإجراءات والسياسات التي يتم اتخاذها في البلدين، والمتعلقة بإنتاج النفط وطاقة المستقبل والتغير المناخي.

وقال «نحن والإمارات -من أكبر منتجي النفط في العالم- وسوف نكون دولتي الإنتاج المنتجين المثاليين، ونتعاون لوضع قواعد طاقة المستقبل».

وأضاف وزير الطاقة السعودي - في كلمته خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن السعودية والإمارات تعملان على تعزيز القدرة التكريرية في مصافي النفط والسوائل إلى الكيماويات، كما تعملان على توفير نظام طاقة آمن ومستدام.

وأضاف أن السعودية والإمارات، تعملان لخفض الانبعاثات الكربونية، باعتبار ذلك من الحلول المهمة. وقال: لدينا شباب طموح يعملون من أجل المستقبل.

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