أداء تاريخي لعقارات دبي في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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واصل السوق العقاري في دبي تحقيق طلب عالٍ وبشكل ملحوظ على المنازل الفاخرة وخاصةً خلال الربع الثالث 2022 الذي يعتبر الربع الأفضل أداءً في تاريخ سوق عقارات دبي، حيث بلغت قيمة مبيعات العقارات 70 مليار درهم، بزيادة 18% على أساس ربع سنوي و64.5% مقارنةً بالربع الثالث من 2021. وقفزت مبيعات العقارات 60% إلى 68.500 صفقة عقارية منذ بداية العام بلغت قيمتها 184 مليار درهم بنمو 77% عما كان عليه العام الماضي. وكشف التقرير الشهري الصادر عن موقع DXBinteract.com عن زيادة الإيجارات 22% في المتوسط في أنحاء المدينة، إضافة إلى ارتفاع جميع فئات العقارات باستثناء الفلل الجاهزة.

وبحسب بيانات التقرير تراجعت معاملات الرهن العقاري إلى 5650 صفقة ورغم ذلك ارتفعت القيمة 12.4% إلى 31.5 مليار درهم مقابل الربع الثالث لعام 2021. وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة أوراتك: «يعتبر الربع الثالث من 2022 الأفضل أداءً في تاريخ السوق العقاري في دبي حيث شهدنا إنجاز مشاريع كبيرة في مناطق مختلفة من الدولة وارتفعت قيمة الصفقات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم 49% تقريباً مقابل الرقم القياسي المسجل عام 2014 كما ارتفعت 56% للعقارات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم مقارنةً بأفضل أداء سابق عام 2015».

وفي الأداء اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.8 مليارات درهم أمس، عبر تسجيل 625 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 452.11 مليون درهم و551 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.22 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 33 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم. وسجلت الرهون 276.37 مليون درهم منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 20.46 مليون درهم و88 رهن فلل وشقق بقيمة 255.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 79 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 33 مليون درهم. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 1.94 مليار درهم.

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