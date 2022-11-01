إيطاليا المورد الثالث لتقنيات النفط والغاز إلى الإمارات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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يتواصل الطلب الإماراتي على تقنيات النفط والغاز الإيطالية، ويواصل نموه بنسبة تجاوزت 16% في العام الماضي. وتجاوزت الصادرات قيمة 65 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مما يؤكد على تصنيف إيطاليا في المرتبة الثالثة بين الموردين لهذا القطاع.

وتظهر قوة العرض الإيطالي في هذا القطاع من خلال (أديبك 2022)، حيث تشارك إيطاليا بحضور 115 عارضاً. ويستضيف الجناح الرسمي 28 شركة، بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

قال لورنزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات: «تتمتع إيطاليا والإمارات بشراكة ممتازة في قطاع الطاقة، ونسعي إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا بشكل متزايد في مجال وثيق الصلة بمجتمعاتنا. وبالنسبة للعديد من الشركات الإيطالية المشاركة، يعد معرض أديبك أفضل فرصة لعرض الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة لأمن الطاقة واستدامتها».

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