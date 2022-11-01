«دوكاب» تدعم النفط والغاز والبتروكيماويات بمنتجاتها المحلية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستعرض مجموعة «دوكاب» خلال مشاركتها مجموعة من مشاريعها المتخصصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، والتي تدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة بمنتجاتها المحلية الرائدة التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، التي تتضمن الحلول المتكاملة وكابلات الجهد العالي الإضافي، والجهد العالي، والجهد المتوسط، والجهد المنخفض، لعدد من المشاريع الكبرى الرائدة لـشركة «أدنوك» في أبوظبي، و«سامسونج»، وبو حصا، وغيرها العديد.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة دوكاب: «نفخر بما نحققه من نجاحات في القطاع الصناعي لدولة الإمارات، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتعد دوكاب شريكاً فاعلاً في دعم المنتج المحلي بقيمة مضافة بلغت نسبتها 93.7% وفي تنويع الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاقتصادي لدولة الإمارات وريادتها».

ودعت دوكاب زوار أدبيك 2022 لزيارة منصتها رقم 6322 في القاعة 6، للاطلاع على جهود «دوكاب HV» أول مصنع لكابلات الجهد العالي وكابلات الجهد العالي الإضافية في الشرق الأوسط، بأعلى جهد كهربائي مستخدم في المنطقة، وللتعرف على حلولها المتكاملة ومنتجاتها عالية الجودة، التي يتم تصنيعها وفق أفضل الممارسات ومعايير الجودة العالمي، مثل كابلات (PetroBICC)، التي تناسب ظروف أعمال النفط والغاز والبتروكيماويات الخطيرة، المغلفة بالبولي أميد والرصاص، و(MarineBICC) الكابلات المطاطية للاستخدام البحري.

بالإضافة إلى كابلات وأجهزة التحكم بالطاقة، والموصلات والطرفيات، وتشمل (FlamBICC)، وسلسلة كابلات الأداء العالي المثبطة للهب، و(RuBICC) وهي كابلات مطاطية للاستخدام المرن، و(SolarBICC) للاستخدام في تطبيقات الطاقة الشمسية، و(NuBICC) المعتمدة لأكثر من 60 عاماً في عمليات توليد الطاقة النووية.

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