أبوظبي تستضيف قمة مستقبل الضيافة 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن منظمو قمة مستقبل الضيافة، الفعالية الأبرز المخصصة للاستثمارات الفندقية في المنطقة، عن عقد دورتها لعام 2023 للمرة الأولى في أبوظبي، خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر 2023، في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وتجمع القمة، التي تنظمها شركة «ذا بينش» العالمية للفعاليات، عدداً من الفعاليات الاستثمارية المرموقة، مثل المنتدى العربي للاستثمار الفندقي، والمنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم، ومنتدى الاستثمار الفندقي في أفريقيا، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمناقشة أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي، وتسليط الضوء على النمو المتواصل، الذي تشهده صناعة الضيافة في المنطقة والقطاعات السياحية.

تطور

وقال جوناثان ورسلي رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش» المنظمة للقمة: «يُسعدنا تنظيم «قمة مستقبل الضيافة» في العاصمة الإماراتية أبوظبي لأول مرة في عام 2023، بدعم من رعاتنا، مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، وشركة ميرال، إذ نتوقع تنظيم دورة أخرى هامة لمواصلة مسيرة نمو وتطور هذا القطاع، فقد استقبلت قمة مستقبل الضيافة، التي عقدت الشهر الماضي في دبي 1,072 مشاركاً، وأكثر من 200 متحدث، وما يزيد على 70 من العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وحظيت بدعم 63 راعياً وشريكاً، ونتطلع لاستضافة نسخة أخرى حافلة بالنجاح، والتميز والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة، وتصدرها للمشهد السياحي العالمي».

وقال مبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «تشكل استضافة أبوظبي الأولى لـ «قمة مستقبل الضيافة»، إضافة نوعية، تسهم في نمو فعاليات الأعمال. فمنذ بداية عام 2022، نجحنا في استقطاب العديد من المؤتمرات والاجتماعات الجديدة إلى العاصمة، بالاعتماد على الحوافز الإضافية المُقدمة لهذه الفعاليات، من خلال صندوقنا المشترك مع «ميرال»، التي تمضي في تطوير تجارب فريدة، تسهم في تكريس مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لتنظيم أبرز الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. ونتطلع إلى الترحيب بوفود القمة في أبوظبي العام المقبل، وتسليط الضوء على معالمها السياحية والطبيعية، وتجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية».

شراكة

وبهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، عقد مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في عام 2022، شراكة استراتيجية مع ميرال، المطور للوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، لإنشاء صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض. ويأتي إطلاق هذا الصندوق، الأول من نوعه، تماشياً مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الشركاء، للترحيب بوفود سياحة الاجتماعات، واستضافة فعاليات كبيرة الحجم، لما يزيد على 500 مشارك، وقد ساهم الصندوق بدور هام في استضافة فعاليات «قمة مستقبل الضيافة»، في أبوظبي العام القادم.

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