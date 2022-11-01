«سوق دبي الحرة» تفوز بجائزة «سوبر براندز»

المصدر: دبي - سيد صالح

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فازت «سوق دبي الحرة» بجائزة «العلامات التجارية المتميزة»، أو «سوبر براندز»، للمرة الـ18 وذلك في مراسم احتفالية أقيمت مؤخراً بفندق «جراند حياة دبي».

وتولّى مجلس «سوبر براندز» في الإمارات، وهو فرع من فروع مؤسسة «سوبر براندز» في كافة أنحاء العالم، تسليم الجوائز. ويتكون مجلس «سوبر براندز» في الإمارات من مسؤولين تنفيذيين من كبريات الشركات في الدولة.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة الذي قام بتسليم الجائزة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة السوق: «يسرنا الفوز بجوائز «سوبر براندز»، وهو الفوز الذي يُعد بصفة رئيسية تتويجاً لأنشطتنا الترويجية على مدى السنوات الماضية. وفوزنا بهذه الجوائز منذ عام 2003 يُعد إنجازاً لافتاً، وأود أن أتوجه بالشكر إلى كافة العاملين في «سوق دبي الحرة»، والذين ساهموا في نجاح علامتنا التجارية وفوزها بهذا الاعتراف العالمي».

وقد حضر مايك انجليش، مدير «سوبر براندز الشرق الأوسط»، وشنيد السباعي نائب أول رئيس «سوق دبي الحرة» للتسويق مراسم تسليم الجوائز.

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