إقبال كبير على القرية العالمية في أسبوعها الأول

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأول من الموسم 27 للقرية العالمية إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات والأعمار، وهي الوجهة العائلية الترفيهية والتسويقية الأولى في المنطقة، حيث تجمع بين جنباتها مجموعة كبيرة ومتنوعة من أفضل العروض الترفيهية وألذ الأطعمة والوجهات الترفيهية والتسوق في المنطقة.

وبصفتها واحدة من أفضل الوجهات الترفيهية في دبي، تأخذ القرية العالمية الزائر في رحلة ثقافية تختصر العالم في مكان واحد، لذلك، تستقبل في كل موسم ملايين الضيوف لتصبح بذلك رابع أكبر مكان يستقبل ضيوفه بشكل يومي في العالم.

ومنذ انطلاقتها الأولى، رسخت القرية العالمية فكرة أن التنوع والابتكار هما من المصادر المتجددة لطاقة التشويق، وأن الروابط البشرية لا يحدها مكان ولا زمان، حيث تجمع معاً أفضل الفعاليات الترفيهية والمنتجات من مختلف أنحاء العالم ليستمتع الضيوف بتجارب رائعة.

حلبة تزلج سنوفست

وتعتبر حلبة تزلج سنوفست الوجهة المثالية لعشاق الحركة والمتعة، كما أنها تلائم جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الصغار الذين يزيد طولهم على 90 سم. وتم تصميم حلبة التزلج ليتمكن المختصون في التزلج ومن ليست لديهم خبرة في التزلج من الاستمتاع بها. وتضيف حلبة تزلج سنوفست تميزاً جديداً إلى تجربة القرية العالمية هذا الموسم، حيث تضفي مزيداً من الأجواء الشتوية على الفعاليات الترفيهية بكل أرجاء القرية. ويمكن شراء تذكرة حلبة تزلج سنوفست عبر الإنترنت، حيث تتضمن جلسة تزلج لمدة 20 دقيقة وحذاء تزلج مستأجراً لاستعماله داخل الحلبة وزوجاً من الجوارب، كما يمكن استخدام بطاقة الروائع أو شراء تذكرة خاصة عبر الإنترنت.

ولعشاق الموسيقى الحية يمكنهم الاستماع يومياً لعازفة الكلارينت التي تتوسط نافورة الخيول السحرية والتي تتميز بأداء يلامس مشاعر عشاق الموسيقى عبر مزيج من موسيقى الجاز والفانك والعزف التعبيري.

مسرح الأطفال

وتحرص القرية العالمية على تخصيص فعاليات للأطفال الصغار، وتتضمن أهم العروض هذا الموسم عرض «خفايا الصخرة الذهبية»، وهي مغامرة مشوقة تُعرض على منصة مسرح الأطفال، تروي قصة من منطقة الشرق الأوسط، يقنع فيها أوزكا كلاً من وليف وزويا للذهاب في رحلة معه إلى منطقة الجيزة لاكتشاف لغز الصخرة الذهبية، لكن الأمور لا تمضي كلها على النحو المتوقع، وسط سيناريو درامي مشوق يتعرف خلاله الأطفال على معلومات مهمة بطريقة مشوقة عند متابعة مغامرات هؤلاء الرحالة.

ويحظى العرض السحري الكوميدي «كما لو كان سحراً» بإقبال من الأطفال، حيث يقدمه الفريق الدائم للفنون الشعبية في القرية العالمية والذي يضم مجموعة من المهرجين الكولومبيين، ويستمتع خلاله الأطفال بمشاهدة الحيل المذهلة في عالم السحر والخداع. وهناك فقرات عدة رائعة مثل دلو الموت ذي الرأس الملفوف، والتحول العبثي، وكرة بكالونيا الطافية، والنقالة السخيفة الخادعة، ويُختتم العرض بفقرة خدعة شَق المهرج نصفين بالمنشار على المسرح.

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