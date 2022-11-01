1.31 إلى 1.33 درهم النطاق السعري لسهم «إمباور»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والتي تتصدر قطاع تبريد المناطق في دبي، عن النطاق السعري لأسهمها، وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1,31 و1,33 درهم لكل سهم. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,31 مليار درهم (357 مليون دولار)، و1,33 مليار درهم (362 مليون دولار)، وهذا يعني أن القيمة السوقية ستتراوح عند الإدراج بين 13,1 مليار درهم (حوالي 3,567 مليارات دولار)، و13,3 مليار درهم (3,622 مليارات دولار).

مسيرة نمو

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «تحظى «إمباور» بتاريخ مشرّف وحافل في قطاع تبريد المناطق المستدامة والمبتكرة في دولة الإمارات، ولطالما لعبت دوراً جوهرياً في دعم مسيرة نمو دبي. وباعتبارها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ترتبط «إمباور» ارتباطاً وثيقاً بأهداف دبي الأوسع نطاقاً لتحويل قطاع الطاقة، بما في ذلك استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. وبدعم من السياسات الحكومية القوية، بالإضافة إلى خدماتنا المتميزة بمجال تبريد المناطق، نثق بقدرتنا على توسيع نطاق الحلول العملية والمستدامة، التي ستفيد قاعدة عملائنا الكبيرة.

ومنذ الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي، سعدنا بالاهتمام الكبير الذي تلقيناه من جانب المستثمرين. وفي خضم خطط التوسع التي تشهدها دبي، ونمو معروض العقارات السكنية والقطاع الفندقي المزدهر، نعتقد أن «إمباور» تقدم عرضاً استثمارياً فريداً وجذاباً لجميع المستثمرين».

توزيعات الأرباح

وبناءً على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح 850 مليون درهم مدفوع في عام 2023، أو 0.085 درهم لكل سهم، فإن نطاق سعر العرض، يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيكون في نطاق 6.4 % إلى 6.5 %.

ويتمثل الطرح في بيع 10 % من إجمالي رأس المال المصدر لـ «إمباور» (يعادل ما مجموعه 1,000,000,000 من أسهم الشركة)، مع احتفاظ المساهمين البائعين بحقهم في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرهم المطلق، وللقوانين المعمول بها، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتعد جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب، حصصاً حالية، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «الإمارات باور»، ما نسبته 7 % و3 % من إجمالي رأس المال المصدر، على التوالي. ولن تتلقَ «إمباور» أي عائدات من هذا الطرح. وعقب الطرح، رهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات باور (المساهمان البائعان)، امتلاك 63 % و27 % من أسهم الشركة على التوالي.

فترة الاكتتاب

وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5 % من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، وسيتم كذلك حجز 5 % أخرى من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إلى 7 نوفمبر 2022، بينما تمتد فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين المؤهلين إلى 8 نوفمبر 2022.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي، من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 9 نوفمبر 2022.

ويتوقع أيضاً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج، في 15 نوفمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

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