قطاع الأعمال شريك استراتيجي مهم بمسيرة نهضة الإمارات التنموية

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، والتي تضم نحو 200 شركة ناشئة تعمل في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعد هذه الزيارة الثانية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها في إطار حرصه على إطلاع قطاع الأعمال على التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة والمرنة التي أقرت خلال الفترة الماضية، والتي تتوافق مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وقياس أثر هذه التعديلات على قطاع الأعمال على أرض الواقع من خلال التواصل المباشر مع الشركات وممثليها في الدولة، والاستماع إلى وجهة نظرهم باعتبارهم شركاء استراتيجيين في دعم مسيرة التطوير الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاقتصاد أن قطاع الأعمال شريك استراتيجي بالغ الأهمية في مسيرة النهضة التنموية للإمارات منذ تأسيسها وفي حاضرها ومستقبلها، موضحاً أنه يستهدف من خلال هذه الزيارات تعزيز هذه الشراكة الوثيقة بين الجانبين، إضافة إلى قياس أثر التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة خلال المرحلة الماضية بهدف خلق بيئة مرنة ومواتية لنمو قطاع الأعمال في الدولة، وبما يصب في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي ستعزز بدورها من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

والتقى بن طوق خلال الزيارة بمجموعة من مؤسسي الشركات الناشئة العاملة تحت مظلة منظومة Hub71، ومن بينهم ممثلو شركة Dapi، وهي منصة صممت بهدف تبسيط المدفوعات المصرفية وتقليل رسوم معالجتها عبر الإنترنت، فضلاً عن كونها واجهة مالية تتيح لتطبيقات التكنولوجيا المالية الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة. وتسعى الشركة منذ تأسيسها عام 2020، إلى سد فجوة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية اللازمة لدمج المعلومات المصرفية في التطبيقات المالية.

كما التقى مؤسسي شركة Sauce Capital، وهي عبارة عن مجموعة من العلامات التجارية الافتراضية والمبتكرين ومشغلي المطابخ المجتمعية الذين يخدمون مجتمعات الشرق الأوسط. وتأسست الشركة الناشئة عام 2020، وتمتلك 9 مطابخ في أبوظبي ودبي، وتخطط للتوسع في الشارقة إضافة إلى السعودية، ومصر، وأوروبا خلال 2022.

وتعرف إلى ما تقدمه شركة «NymCard»، حيث تعد منصة رقمية تأسست عام 2018 في المملكة المتحدة، وتقوم بإصدار ومعالجة البطاقات البنكية التقليدية، بهدف تمكين الجيل التالي من خدمات الدفع الإلكتروني في المنطقة. وناقش مع مسؤولي الشركة خططهم المستقبلية للتوسع، واستمع إلى وجهة نظرهم بشأن رؤيتهم للنموذج الاقتصادي الإماراتي خلال الخمسين المقبلة.

وقال بن طوق: تعد Hub71، منصة بالغة الأهمية لتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من النمو والازدهار عالمياً انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، ورفدها بالخبرات والحلول التمويلية اللازمة، والدولة حريصة على دعم مثل هذه المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للشركات الناشئة، وتدعم مستهدفاتها بتمكين نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد الجديد وبما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار. واستعرض خلال الزيارة الحوافز والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وأبرز التشريعات الاقتصادية التي استحدثتها الدولة أخيراً لتطوير بيئة الأعمال في الدولة، كما بين المكانة الاقتصادية الرائدة للدولة وموقعها الاستراتيجي المتميز على خريطة التجارة العالمية والإمكانات الهائلة التي تزخر بها من موارد طبيعية وصناديق ثروة سيادية الأكبر عربياً، وبنية تحتية هي الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة.

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «نحرص في Hub71، على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم رؤية الدولة التي تهدف إلى إرساء أسس الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة، ونعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتأسيس منظومة ابتكار ترسخ مكانة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستوى العالمي، وذلك عبر استقطاب شركات المستقبل الناشئة والمبتكرة والمستثمرين والشركات الكبرى والشركاء الحكوميين، ونعمل على الاستفادة القصوى من إمكانيات التطبيقات التكنولوجية الرائدة انطلاقاً من أبوظبي وتعزيز حضورنا العالمي عبر دعم روّاد الأعمال في تحقيق طموحاتهم وإثبات تميزهم على كل المستويات».

مساعدة ودعم

تعمل «Hub71» على مساعدة الشركات الناشئة في مواجهة التحديات الأساسية التي تواجهها على مستوى العالم، عبر تقديم الدعم اللازم لنمو وازدهار أعمالها، مع تغطية 100% من تكلفة المساحات السكنية والمكتبية والتأمين الصحي للشركات التي تضم 5 موظفين بدوام كامل لمدة عامين، كذلك تقوم بتغطية 50 % من التكلفة لشركات التكنولوجيا الناشئة التي تضم 6 إلى 25 موظفاً بدوام كامل لمدة 3 سنوات، مع إتاحة وصول الشركات الناشئة للتمويل.

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