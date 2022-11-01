غرف دبي تدرّب 1000 موظف من 100 دولة على «نظام تحول غرف التجارة»

المصدر: دبي- البيان

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نجحت غرف دبي في تدريب حوالي 1000 من موظفي غرف التجارة العالمية، يمثلون 300 غرفة تجارة من 100 دولة على «نظام تحول غرف التجارة»، الذي يعتبر أحد أحدث مساهماتها في ابتكار الحلول المبتكرة لعمل غرف التجارة حول العالم. ويعتبر «نظام تحول غرف التجارة»، الذي ابتكرته وطورته غرف دبي، تكريساً لريادتها وسمعتها العالمية، أول نظام عالمي مبتكر تضعه غرفة تجارة في العالم يغير أنماط عمل غرف التجارة التقليدية، ويجعلها أكثر قدرة على مواءمة توقعات أعضائها ومجتمعات الأعمال مع المتغيرات والتحديات العالمية في المشهد الاقتصاد العالمي. ويستهدف النظام إصلاح غرف التجارة وتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية حسب الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لأعضائها.

استشراف المستقبل

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «استشراف المستقبل وابتكار الحلول ركيزتان في عمل غرف التجارة العصرية التي يتوجب عليها مواجهة تحديات المستقبل»، مؤكداً أن غرف دبي عملت على ابتكار نظام مبتكر يغير الطريقة التقليدية لعمل غرف التجارة، ويجعلها أكثر استعداداً واهتماماً باحتياجات الأعضاء في تصميم وتوفير خدمات الغرف. ولفت إلى أن استراتيجية غرف دبي 2022-2024 واعدة ومتكاملة وتتطلب وجوداً قريباً من الأعضاء والعملاء، والتزاماً كاملاً بمتطلباتهم، مشيراً إلى أن نظام تحول غرف التجارة يلخص استراتيجية غرف دبي في تعزيز وإثراء تجربة المتعامل عبر توفير الخدمات التي يريدها بطريقة استباقية وسهلة ومبسطة وسلسة.

وأكد أن تدريب أكثر من 1000 من ممثلي غرف التجارة العالمية حول العالم، واستحداث جائزة خاصة بالنظام يعتبر مؤشراً على الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي في قيادة مسيرة تحول غرف التجارة نحو أداء أكثر فاعلية واستدامة على المدى الطويل. واعتمد الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية النظام كإطار عمل لغرف التجارة حول العالم لتصميم وتقديم خدماتها لأعضائها ومتعامليها وتدريب موظفيها، وتطبيق الدور المتجدد لغرف التجارة في التحول إلى مؤسسات تقودها البيانات في آلية اتخاذ القرارات والنشاطات.

وأطلقت غرف دبي في سبتمبر سلسلة توعوية افتراضية لمشاركة أفضل الممارسات في تطبيق النظام بين غرف التجارة، ونظمت أول دورة حضرها 250 مشاركاً من 87 غرفة تجارة من 65 دولة، وقامت داخلياً بتطوير وإطلاق دورة تدريبية للموظفين لمدة 5 أسابيع حول النظام والأفكار المبتكرة لمواءمة متطلبات العملاء مع خدمات الغرفة.

إطار

كشفت الغرف أن أكثر من 60 غرفة تجارة حول العالم طبقت النظام بشكل واقعي وملموس في أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وكندا، حيث يتوقع انضمام المزيد من غرف التجارة العالمية لاعتماد هذا النظام كإطار لتصميم وتقديم خدماتها لأعضائها. ويحتوي النظام على دليلٍ إرشادي تم تطويره، ويتضمن إرشادات وتوجيهات للإدارة العليا لغرف التجارة تساعدها على تسهيل اعتماد النظام في خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

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