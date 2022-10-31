«مجموعة المسعود» تستعرض حلول شركائها العالميين المبتكرة في «أديبك 2022»

المصدر: أبوظبي- البيان

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يشارك القطاع الصناعي التابع لـ«مجموعة المسعود» في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الذي يقام من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتستعرض «المسعود»، خلال مشاركتها للمرة الـ 23 على التوالي في معرض «أديبك» مجموعة من المنتجات المبتكرة والحلول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا، مع التركيز على مبادئ الاستدامة في العديد من القطاعات، منها الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والخدمات، ويشهد القطاع الصناعي التابع للمجموعة مشاركة أربعة من أقسامه الرئيسية، وهي قسم المشاريع والخدمات الهندسية، قسم الطاقة، قسم المركبات والمعدات التجارية، وقسم المسعود لتأجير المعدات.

وتستضيف «مجموعة المسعود»، خلال مشاركتها في المعرض، في المنصتين 3430 و3530 الواقعتين في القاعة رقم 3 في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، الأقسام التابعة لها، إلى جانب العلامات التجارية العالمية الرائدة، التي تمثلها المجموعة وشركاؤها في قطاع التكنولوجيا، بما فيهم «الخليج للأعمال المتخصصة GSW»،«S&W» «4IR Solutions»، «BBV»،«KSB»، «كي إس بي سوبريم سيرف KSB Supreme Serv»، «شرودالSchroedahl»، «كوارتزاليك Quartzelec»، و«نيديك ليروي-سومر Nidec Leroy-Somer».

وقال هاني التنير، الرئيس التجاري لـ«مجموعة المسعود»: «نتطلع قدماً لعقد المزيد من الشراكات خلال مشاركتنا في معرض «أدبيك»، والتي ستلعب دوراً محورياً في ترسيخ وتوسيع حضورنا في الأسواق التجارية البارزة الجديدة، ونسعى من خلال تعاوننا مع شركائنا إلى تعزيز ممكنات النمو والاستمرار بتوفير الحلول والتقنيات المبتكرة وعالية الجودة للعملاء.

وتعكس آخر التطورات التزام «المسعود» بتبني أحدث التقنيات العالمية الرائدة لتنمية أعمالها التجارية وتعزيز مساعيها التوسعية، وتماشياً مع حرصنا على المساهمة في دفع عجلة نمو وتقدم الاقتصاد في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

وفي إطار مشاركة المجموعة في المعرض، يستعرض قسم المشاريع والخدمات الهندسية مجموعة من الحلول المبتكرة والتقنيات الجديدة الرامية إلى تعزيز مبادئ الاستدامة وتبني التقنيات الحديثة، كما سيوقع اتفاقيات شراكة مع علامات تجارية عالمية لاستقدام حلول مبتكرة ومدعومة بالتكنولوجيا إلى أسواق الدولة.

علاوة على ذلك، يدعم القسم أعمال ومساعي قطاع الصناعة المحلي في العام 2023 من خلال بناء علاقات التعاون وإطلاق المبادرات المتنوعة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وحملة «اصنع في الإمارات»، ويهدف القسم عبر هذه الشراكات إلى تعزيز مكانته وجهة شاملة لقطاع الصناعة في دولة الإمارات، وذلك بتوفير الحلول والخبرات حول المعدات الثابتة، ومعدات العمليات، والمعدات الدورية للمشاريع الحالية والجديدة.

ومن جانبه، قال خورشيد علام، مدير قسم المشاريع والخدمات الهندسية التابع لـ«مجموعة المسعود»: «يمثل معرض «أديبك» منصة عالمية مثالية لاستعراض محفظتنا المتنوعة من حلول الطاقة المدمجة وأبرز إسهاماتنا في دفع عجلة تقدم قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ويتم توظيف هذه الحلول في مجموعة واسعة من المشاريع الهندسية الضخمة التابعة لشركات كبرى، والتي تلعب دوراً جوهرياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

ويقوم قسم المشاريع والخدمات الهندسية التابع لـ«مجموعة المسعود» بتوظيف حلوله المبتكرة وخبراته الواسعة في العديد من المشاريع البارزة التابعة لشركات هندسية عالمية، بما فيها NPCC، و«سيبيم وروبت ستون Saipem and Robt Stone»، إلى جانب توفير حلول فريدة لمجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقطاع المعدات، والقطاع النووي، وغيرها من القطاعات المهمة».

ويستعرض القسم هذا العام تقنية محلل «إن إم آر» من شركة «4IR Solutions»، والذي يستخدم في تطبيقات العمليات الصناعية لتوفير خدمات المراقبة السريعة واللاسلكية، إلى جانب التحكم المطلق بالخصائص الفيزيائية والتكوينات الكيماوية للمواد المستعملة في هذه التطبيقات.

كما يشهد القسم مشاركة «كوارتزيليك»، وهي شركة عالمية لها مقرات في المملكة المتحدة وأبوظبي، والتي ستقوم بعرض حلول التصميم والتصنيع والتركيب والصيانة والخدمات، إلى جانب مشاركة شركة «شرودال» المختصة في تصنيع الصمامات ذات الجودة العالية لمحطات الطاقة والمصانع الصناعية وعمليات الإنتاج وأنظمة الاستخراج والتكرير في قطاع النفط والغاز.

تشارك أيضاً عبر منصة القسم شركة «بي بي في تيك BBV Tech» الإيطالية المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية وهندسة الزلازل، فضلاً عن المشاركة المعتادة لتصاميم ومنتجات «إكسبانشين جوينتس Expansion Joints».

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