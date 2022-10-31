28 فلساً زيادة في أسعار البنزين و 25 فلساً للديزل في نوفمبر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2022 بمقدار يتراوح بين 28 فلساً و29 فلساً في البنزين كما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غدٍ الثلاثاء أول نوفمبر 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم زيادة سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 29 فلساً من 3.03 دراهم في أكتوبر إلى 3.32 دراهم في نوفمبر ، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 28 فلساً من 2.92 درهم في أكتوبر الى 3.20 دراهم في نوفمبر.

وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 28 فلساً من 2.85 درهم في أكتوبر إلى 3.13 درهم في نوفمبر ، كما صعد سعر لتر الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر من 3.76 دراهم في أكتوبر الى 4.01 دراهم في نوفمبر .

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 38 فلساً في البنزين للشهر الثالث على التوالى وبنسبة تخفيض تتراوح بين 11% و 11.5% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2022 .

كما اقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر سبتمبر 2022 بمقدار 62 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 15% و 16.2% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2022 ، كما أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال أغسطس الماضي بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و 13.5% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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