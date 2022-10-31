دبي تشهد إطلاق حملة «دبليو او ان» بجوائز 185 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي إطلاق أكبر حملة جوائز لم يشهدها العالم من قبل لتصل مجموعة قيمتها 50 مليون دولار أي ما يعادل (185 مليون درهم) تنوعت ما بين شـقق فاخرة وسـيارات فارهة وسبائك من الذهب الخالص وقسائم قـيمة للسـفر والسياحة وأجهزة هواتف خليوية وألعاب إلكترونية وغيرها ليتزامن انطلاقها مع بطولة كأس العالم بل ولتمتد إلى نهاية السنة المقبلة 2023 في أطول وأكبر حملة لتوزيع الجوائز في العالم.

نظمت الحملة مجموعة «دبليو او ان WON» «عالم العطور المتخصصة» بالتعاون مع «ام ستراتيجي جلوبال M Strategy Global» الذراع الاستثمارية العالمية بحضور عدد كبير من المسؤولين ووسائل الإعلام في فندق بالاتزيو فيرساتشي بدبي.

وقال علي الزعابي الرئيس التنفيذي والمتخصص بعالم العطور: «إن الله سبحانه وتعالى مَّن علينا بحاسة الشم التي تعمل على تعديل أمزجتنا بل ودفعنا إلى الرضا والثقة عن أنفسنا، وأن WON عالم العطور النادرة تعمل بكل دقة ومهارة للاستحواذ على موادها المتميزة واستقطابها خصيصاً من جميع أنحاء العالم لتقديمها بقالب فاخر يعبر بصدق وأصالة عن الجوهر والمظهر الذي تحتويه هذه الروائع النادرة».

وأعرب د. أحمد الزبيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة «ام ستراتيجي جلوبال» أنه لن يتوانى عن تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالصورة الحضارية المشرفة التي يرسمها لـ WON World of Niche Perfume – في وصولها إلى العالمية عبر أكبر حملة توزيع جوائز في العالم، فالكل رابح في النهاية والجوائز ممتدة إلى نهاية العام المقبل بمجرد الدخول إلى عالم العطور النادرة بل وأعلن خلال المؤتمر عن تخصيص عائد خيري ثابت من أي عملية شراء لمساعدة البرامج الإنسانية للأمم المتحدة، ومنظمة الجليلة للأعمال الإنسانية.

وكانت ضيفة الشرف الخبيرة العالمية في عالم العطور والتي حضرت خصيصاً من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر «سـو فيليبس» والتي وضعت بصماتها التنفيذية المهمة في دار العطور العالمية أمثال «لانكوم وتيفاني أند كو وبيربري ولانكستر وغيرهم الكثير» أبدت بشدة عن مدى إعجابها بمزيح العطور النادرة التي تتحفنا بها WON– والتي تنافس بقوة أبرز الماركات العالمية لاحتوائها على عبقٍ لا يمكن أن تصل إليه أي دارٍ أخرى، وأعلنت خلال المؤتمر أنها ستضع خبرتها العريقة وتعاونها اللامحدود مع WON عبر شراكة استراتيجية وثيقة تربطهما معاً خلال توقيعها أمام الحضور على وثيقة التعاون المشترك.

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