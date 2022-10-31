مايكروسوفت تقدم أحدث حلولها وابتكاراتها لخفض الانبعاثات

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشارك مايكروسوفت كراعٍ ذهبي لـ«أديبك»، حيث تعرض أحدث حلولها وابتكاراتها لخفض الانبعاثات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

وقال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات: نفخر بجهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة على الصعيد العالمي، وفي الواقع يعتبر قطاع الطاقة المشكل الرئيسي لغالبية الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا شركة تقنية، نمتلك التزاماً راسخاً لإتاحة كل فرصة قادرة على دعم وتمكين عملية إزالة الانبعاثات الكربونية داخل هذا القطاع، وكذلك تعزيز الممارسات التي تحقق الاستدامة. وفي الوقت نفسه، ندرك أن هناك مجموعة واسعة النطاق تشكل العديد من التحديات التي يجب معالجتها في هذه الرحلة. ومن هذا المنطلق، نضع هذه التحديات في اعتبارنا عند تصميم أحدث حلولنا.

وأضاف: نتطلع إلى تمكين عملائنا وشركائنا في مجال الطاقة عبر جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة، وسنواصل إتاحة حلولنا للجميع من أجل الاستفادة منها ضمن عملياتهم والوصول إلى أهدافهم المستدامة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وعلى هامش الحدث، تعرض مايكروسوفت أحدث حلولها وخدماتها في مجال الطاقة، حيث ستساعد ابتكاراتها الجديدة شركات الطاقة على اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ، والمساهمة في تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية. كما ستستعرض مايكروسوفت إمكانات حلها المخصص للاستدامة والذي يطلق عليه «Microsoft Sustainability Manager»، وهو يعمل على إدارة حلول الاستدامة من خلال توفير نظام متكامل يساعد مؤسسات الطاقة على التحكم المستمر بالانبعاثات الخاصة بها، وكذلك القدرة على تسجيل ورصد انبعاثاتها بشكل دقيق والإبلاغ عنها وتقليلها بكفاءة أكبر.

وقال منصور بلحاج، مدير عام شؤون الطاقة والصناعة التحويلية لدى شركة مايكروسوفت: تضيف عروضنا في مجال الطاقة قيمة حقيقية إلى هذا القطاع. وتعتبر منصتنا المخصصة لخدمات بيانات الطاقة حلاً آمناً وموثوقاً، وهي قائمة على مجموعة سحابية من شأنها تمكين العملاء في مجال الطاقة من الانتقال إلى بيئة تستند إلى البيانات عبر مستودع مركزي موحد. بينما يأتي حل مايكروسوفت المتخصص في إدارة حلول الاستدامة من أجل دعم المؤسسات في عملية مراقبة وإدارة شؤون الاستدامة البيئية الخاصة بهم، وذلك من خلال توحيد البيانات بطريقة تتسم بالذكاء، وتقديم معلومات دقيقة تساعد على امتلاك رؤى واضحة قابلة للتنفيذ.

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