صن سيت للضيافة تحصل على تمويل من جولدمان ساكس لتسريع خطة التوسع العالمية

المصدر: دبي- البيان

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كشفت مجموعة صن سيت للضيافة، عن حصولها على تمويل بقيمة 35 مليون دولار، من شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول. وتأسست مجموعة صن سيت للضيافة في دبي قبل عشر سنوات، وتنتشر عملياتها حالياً في تسع دول حول العالم. وتملك المجموعة وتدير محفظة واسعة من أهم العلامات التجارية في قطاع الضيافة، بما فيها فنادق ومنتجعات ميت، وأورا، وآزور بيتش، وسوشي سامبا، وإيزولا، وبلاك تاب، ولامو، وأموس، ودريفت بيتش وغيرها.

وتسهم عملية التمويل في تعزيز خطط التوسع الدولية الطموحة لمجموعة صن سيت للضيافة، بما يشمل افتتاح فندق ومنتجع ميت في ماربيا في صيف عام 2023. كما تبحث المجموعة عن فرص استثمارية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.

وقال أنطونيو جونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: يسعدنا الحصول على التمويل من جولدمان ساكس لإدارة الأصول، والذي يقدّم دليلاً ملموساً على إنجازاتنا وإمكاناتنا. كما تعكس خطوة التمويل هذه الثقة الكبيرة التي تتميز بها دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، كمركز لريادة الأعمال وقطاع الضيافة.

وأضاف جونزاليس: «نسعى دوماً لتحقيق النمو في الإمارات، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. كما نتطلع إلى الارتقاء بمعايير قطاع الضيافة في دبي، إلى مستويات غير مسبوقة. ونسعى لاغتنام الفرص، ومواصلة تحقيق معدلات نمو متسارعة في جميع أنحاء العالم، بالاستفادة من دعم جولدمان ساكس لإدارة الأصول، خلال هذه المرحلة الجديدة».

وقال باتريك أوردينان، المدير الإداري لدى جولدمان ساكس لإدارة الأصول: «نجحت مجموعة صن سيت للضيافة، في تطوير العديد من العلامات التجارية في العقد الماضي، مدعومة بفريقها الإداري الفعال، ووضعها المالي القوي. لذا، نتطلع إلى دعم خطط النمو الطموحة للمجموعة، والمشاركة في تنفيذ خططها المستقبلة».

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