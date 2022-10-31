«الإمارات للألمنيوم» تتغلب على المخاطر الرئيسية للعاملين في المناطق المكشوفة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن تحقيق هدفها المتمثل في عدم حدوث إصابات مرتبطة بالحرارة بين الموظفين والمقاولين العاملين في المناطق المكشوفة هذا الصيف.

ويعكس نجاح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق هذا الهدف إمكانية التغلب على أحد المخاطر الرئيسية التي يواجهها العاملون في المناطق المكشوفة، فقد أصبح العمل بأمان في الأجواء الحارة أحد التحديات الصعبة في العديد من المناطق بسبب تغير المناخ.

تشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطراً على أي شخص يعمل في المناطق المكشوفة في أشهر الصيف، ويمكن أن تسبب الوفاة في حال عدم معالجتها. ويجب أن يعمل الموظفون على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة في العمليات الصناعية للشركة التي تولد درجات حرارة عالية.

يذكر أن برنامج «تغلب على الحرارة» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة سنوية تمتد خلال أشهر الصيف في جميع مواقع الشركة، ويبدأ البرنامج بإقامة ورش عمل للموظفين من أجل التوعية بالأمراض المرتبطة بالحرارة والكشف عن علاماتها المبكرة. كما يخضع الموظفون لفحوصات تقيس نسبة ترطيب الجسم قبل مناوبات العمل وخلالها، بالإضافة إلى منحهم فترات راحة منتظمة والاغتسال لتبريد الجسم. وتنتشر أكشاك الاغتسال ومحطات الشرب وأجهزة الثلج ووحدات تكييف الهواء المتنقلة في مواقع الشركة لمساعدة الموظفين على الحفاظ على برودة أجسامهم، كما تتوفر مستحضرات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والوقاية من الطفح الجلدي الحراري للمساعدة في الحفاظ على صحتهم، إضافةً إلى توفر زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام والمشروبات المنعشة.

بيئة العمل

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تشكل بيئة العمل في الشركة خلال فترة الصيف الحارة تحدياً كبيراً، حيث تولد عملياتنا المزيد من درجات الحرارة. الأمر الذي يدفعنا إلى ريادة الأبحاث الخاصة بمواجهة الإصابات المرتبطة بالحرارة في القطاع الصناعي. وقد أحرزنا تقدماً كبيراً على مدى عدة عقود، وتعلمنا الكثير من الدروس التي يسرنا نقلها للشركات الأخرى التي تواجه هذه المشكلة، منها أن العمل الآمن في ظل درجات الحرارة العالية يتطلب تركيز كل فرد في الشركة. وأتوجه بالشكر والثناء لجميع الموظفين على التزامهم بالمسؤولية والحفاظ على صحتهم خلال فترة الصيف».

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هدف عدم حدوث أي حالة إصابة مرتبطة بالحرارة خلال الصيف مرة واحدة فقط من قبل، وذلك في العام 2019. وسجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2021 حالتين من الإصابات المرتبطة بالحرارة، والتي تطلبتا العلاج في المراكز الطبية التابعة للشركة. وعولج الموظفان من الجفاف عن طريق الحقن الوريدي وتعافيا تماماً في غضون ساعات.

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