3.8 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 625 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 452.11 مليون درهم و551 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.22 مليار درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم، تلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 276.37 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 20.46 مليون درهم و88 رهنا لفلل والشقق بقيمة 255.91 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 79 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 1.94 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 995 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 210 ملايين درهم.

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