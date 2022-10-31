صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي 4.8% في 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري 2022، وذلك على هامش مؤتمر صحافي استضافه مركز دبي المالي العالمي لإطلاق تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدي صندوق النقد الدولي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن توقعات الصندوق ترجح نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.8% واقتصاد إمارة دبي غير النفطي بنحو 3.4% وذلك في العام 2022.

وأضاف أن النشاط غير النفطي في دولة الإمارات من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من جراء رفع معظم التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة "كوفيد -19"، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به النشاط غير النفطي من جراء السياحة ومعرض "إكسبو دبي 2021".

وأوضح أزعور أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع أنحاء منطقة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في عام 2022، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.1% في عام 2021، إذ استمر التعافي في النصف الأول من العام بوتيرة متغيرة، فيما من المتوقع حالياً أن يبلغ النمو في عام 2023 ما نسبته 3.6%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز