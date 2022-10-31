ميركاتو يحتفل بـ 20 عاماً من التميز في التسوق

المصدر: دبي - البيان

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احتفل ميركاتو أخيراً بمرور 20 عاماً على تأسيسه بباقة مميزة من الفعاليات والعروض، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال وممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة والصحافيين البارزين، ومنذ انطلاقته في أكتوبر 2002، احتل ميركاتو مكانة مميزة كواحدة من الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه في دبي.

تم افتتاح الحفل بعرض رائع مستوحى من الطابع الإيطالي الفينيسي تطغى عليه طابع الثقافة الإيطالية من حيث الزي والإيقاع والفقرات، حيث اكتظت شوارع ميركاتو بالحضور الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية الرائعة.

وكان الهدف الرئيسي لمؤسس ميركاتو رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم الزرعوني، عند إطلاق المركز هو تزويد المجتمع ببيئة تسوق مريحة ومميزة، وفي الاحتفال بالمناسبة قام رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني عبدالرحيم الزروعوني بقص قالب الكيك الخاص بالذكرى العشرين بحضور المسؤولين والشركاء من شرطة دبي ومديري مركز ميركاتو وبعض الشخصيات البارزة ضمن أجواء مليئة بالفرح و البهجة.

وقال عبدالرحيم الزرعوني «كان الإلهام وراء بناء ميركاتو هو جلب شيء فريد من نوعه إلى عالم العمارة والتسوق في مدينة دبي، وتزويد المجتمع ببيئة تسوق مريحة وفريدة من نوعها وقد حقق ميركاتو نجاحاً هائلاً مما عزز مكانته كواحدة من الوجهات الرائدة في دبي للأفراد والعائلات من السياح إلى رجال الأعمال. عشرون عاماً مضت كأنها البارحة حققنا فيها نجاحاً كبيراً على جميع الأصعدة فقد سعينا جاهدين لرضا العملاء، سواء من حيث توفير علامات تجارية حديثة، وأماكن الترفيه إلى الفعاليات لنحقق رضا المتسوقين».

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