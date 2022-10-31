المصرف المركزي والبنك القيرغيزي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة المصرفية

المصدر: وام

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وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الوطني للجمهورية القيرغيزية؛ مذكرة تفاهم بهدف وضع إطار عام لأنشطة تبادل المعلومات لتعزيز التعاون في مجال الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في كلا البلدين.

وتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، حيث وقعها كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسيد كوبانيشبيك بوكونتاييف، محافظ البنك الوطني للجمهورية القيرغيزية .

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات رئيسية للتعاون المشترك، تشمل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية المرخصة في كلا البلدين، والابتكار الرقمي في المدفوعات والخدمات المالية وأنظمة المدفوعات عبر الحدود، بما في ذلك مدفوعات التجزئة لتسهيل المعاملات بشكل أكثر كفاءة وأماناً، وأطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تشمل المذكرة التعاون في مجالي التكنولوجيا المالية (فينتك)، والتدريب والمساعدات الفنية للارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين في كلا الجانبين.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي " أن مذكرة التفاهم مع البنك الوطني للجمهورية القيرغيزية تأتي في إطار حرص المصرف المركزي على تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائه الإقليميين في مجالات الإشراف والرقابة والابتكار لتطوير القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة والتي من شأنها أن تعزز مصالح الطرفين لحماية أنظمتنا المالية".

من جانبه قال كوبانيشبيك بوكونتاييف، محافظ البنك الوطني للجمهورية القيرغيزية " إن مذكرة التفاهم الموقعة مع المصرف الإمارات المركزي تعد حجر أساس لبداية التعاون في مجالات الإشراف المصرفي والابتكار، كما أنها تعكس اهتمامنا بتبادل الخبرات والمعلومات المرتبطة بالإشراف المصرفي وأنظمة الدفع والابتكار الرقمي".

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