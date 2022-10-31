مجموعة e& تستكشف تكنولوجيا المستقبل في مقر إريكسون بالسويد

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبلت شركة إريكسون وفداً من مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) في استوديو إريكسون في السويد. وكان باستقبال وفد مجموعة e& الذي ترأسه حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بوريه إيكهولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، وفادي فرعون، رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من إريكسون.

وقدمت إريكسون للوفد الضيف خلال جولة استغرقت يومين في استوديو إريكسون للتخيل، العديد من العروض التوضيحية وحالات الاستخدام المبتكرة التي تشمل منتجات وحلولاً وسيناريوهات رائدة لتكنولوجيا المستقبل الرقمية. كما اطلع الوفد عن كثب على تجربة إريكسون الرقمية «تخيل وكل شيء ممكن» للوقوف على الإمكانات الهائلة التي يوفرها الاتصال اللامحدود.

واستعرض مجموعة من خبراء وشركاء إريكسون أمام وفد e& إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر العديد من القطاعات والصناعات، وقدموا رؤية إريكسون وأحدث حلولها وابتكاراتها في مجالات التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

وتعود الشراكة بين إريكسون وشركة اتصالات من e& إلى سنوات عديدة، وشهد أحدث تعاون في سياق هذه الشراكة دعم إريكسون لشركة اتصالات من e& في سياق انتقالها المستدام من مجرد مشغل اتصالات تقليدي لتصبح مزود حلول رقمية متكاملة في إطار مشروع توسع كبير يهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة لشبكة مزود حلول الاتصالات الإماراتي.

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