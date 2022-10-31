إدراج «بيانات» في سوق أبوظبي المالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج شركة «بيانات ايه أي بي ال سي»، شركة الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ذات النمو العالي في المنطقة، وهي تعد أول شركة ناشطة في قطاع التكنولوجيا يتم إدراجها في السوق المالي عقب اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح. ويجري تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول BAYANAT، وبهذا الإدراج، يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 88. ويُذكر أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 2.38 تريليون درهم بتاريخ 28 أكتوبر 2022.

وسيدعم الطرح العام الأولي جهود شركة «بيانات»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير المُتقدِّمة واستكشاف فرص النمو غير العضوي لتعزيز مكانتها لاعباً رائداً في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والمعلومات الجيومكانية والعمليات الذكية والتنقل الذكي.

إرث

ويعود إرث شركة «بيانات» إلى إنشاء إدارة المساحة العسكرية في دولة الإمارات في عام 1974، وذلك قبل إطلاقها في عام 2008 لتنفصل عن المساحة العسكرية وتصبح شركة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، وتوسعت الشركة منذ ذلك الحين بشكل كبير لتشمل خدماتها تحليلات المعلومات والبيانات الجيومكانية. وفي أعقاب الاستحواذ عليها في عام 2020 من قبل مجموعة «جي 42»، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شهدت «بيانات» تطوراً ملموساً لتتحول إلى شركة رائدة لديها نظام للمعلومات الجيومكانية التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمنح مزايا غير مسبوقة لعدد متنامٍ من القطاعات.

وبلغ صافي دخل «بيانات» 366.7 مليون درهم في عام 2021، مقارنةً مع 247.8 مليون درهم في عام 2020. كما ارتفع إجمالي الأرباح لنفس الفترة من 113.9 مليون درهم إلى 176.4 مليون درهم. وقد حققت الشركة إيرادات وإجمالي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بقيمة 490.6 مليون درهم و225.9 مليون درهم على التوالي، مقارنةً مع 244.1 مليون درهم و110.6 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما استقر صافي النقد لدى الشركة عند 114.8 مليون درهم بنهاية 30 سبتمبر 2022، مقارنةً مع 56.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021 و12.1 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2021.

مكانة رائدة

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام شركة (بيانات) إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول شركة يتم إدراجها في قطاع التكنولوجيا. ويؤكد إدراج الشركة على المكانة الرائدة التي يتمتع بها السوق في المنطقة كوجهة مفضلة للشركات الناجحة والطموحة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص، ويسمح لهم بالمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة. وتنسجم استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية تماماً مع طموحات الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وجعل الإمارة وجهةً أكثر جاذبية لرأس المال الدولي».

ومن جانبه، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات ايه اي»: «يُشكّل إدراج بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية المرحلة الأحدث من رحلة الشركة التي انطلقت منذ ما يقرب من 45 عاماً. تتمثل رؤيتنا اليوم توسيع نطاق محفظة حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية، بموازاة تعزيز حضورنا دولياً ومواصلة مسيرة النمو وبناء الشراكات والدخول في مشاريع مشتركة. ونثق بأن إدراج أسهم شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيزيد قدرتنا على جذب المزيد من الاستثمارات والدعم ويعزز شهرتنا ومكانتنا، بما يساعدنا في تحقيق أهدافنا المنشودة وتأمين قيمة مستدامة للمساهمين على الأجل الطويل».

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