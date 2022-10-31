أبوظبي تستضيف مؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي 2-3 نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيكون مستقبل الأمن السيبراني والرقابة، والأهمية الكبرى لوظيفة التدقيق الداخلي، والرقمنة والتغيير، ضمن المواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها في الدورة الحادية عشرة المقبلة لمؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي التي ستنظمها جمعية المدققين الداخليين في أبوظبي، في الفترة من 2 ولغاية 3 نوفمبر بفندق كونراد أبراج الاتحاد.

وسينعقد المؤتمر بالحضور الشخصي والمرئي، بعد انقطاع امتد لعامين، بمشاركة أكثر من 200 من رؤساء التدقيق الداخلي وكبار مديري التدقيق من كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات: تم بناء جدول الأعمال تحت شعار «الرشاقة – المعيار الجديد» بشكل مدروس بهدف ضمان تمكين رؤساء التدقيق الداخلي والمديرين الماليين والتنفيذيين لدينا من الإعداد للمستقبل، لمواجهة التحديات الناجمة عن التعطيل التكنولوجي والأمن السيبراني والرقمنة، فيما سيعمل المؤتمر، علاوة على ذلك على تعزيز سمعة الإمارات كمركز لأفضل الممارسات العالمية والحوكمة الرشيدة بما يواكب رؤية قيادتنا.

وأضاف: ستبحث المداولات والعروض التقديمية توجهات ذات صلة بالعملات المشفرة والأمن السيبراني والامتثال والرقمنة والتغيير على صعيد ممارسة التدقيق الداخلي، وأدعو كافة المدققين الداخليين المحترفين للاستفادة من هذا المؤتمر لجهة تحديث معارفهم حول حوكمة الشركات والممارسات العالمية الجيدة.

ويوفر المؤتمر الذي يستهدف المهنيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، فرصة رائعة للمندوبين للتفاعل مع الخبراء والاستماع إلى بعض المتحدثين والمهنيين المتميزين الذين يتمتعون بالقدرة على التأثير لجهة إحداث تغيير في هذه المهنة.

ويشتمل مؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي لهذا العام على ملامح رئيسية منها عرض تقديمي للدكتور فينيه اوساكويه، قائد الأمن السيبراني العالمي ومستشار الأمن السيبراني الأكثر طلباً في إفريقيا، حول «ما يجب أن يعرفه رئيس التدقيق الداخلي حول مستقبل الأمن السيبراني والرقابة»، وعرض تقديمي لشركة كيه بي ام جي بعنوان «التوجهات الضخمة حول: العملة المشفرة، ونشوء الصين كقوة عالمية عظمى والنضج والامتثال المتناميان في المنطقة»، والعرض التقديمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز حول «الرقمنة وتغيير التدقيق الداخلي». كما سيقوم ريتشارد تشامبرز، كبير مستشاري التدقيق الداخلي في مجلس التدقيق، بإدارة جلسة نقاش بعنوان «حلول التدقيق الداخلي: كيفية بناء الجيل التالي من المدققين الداخليين».

وسيتحدث د. ياب كالكمان، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية لـ«القابضة» (ADQ)، عن «البحث في أساليب المرونة الإدارية الحديثة»، في حين سيتحدث فادي صيداني، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في مجموعة بيئة، حول «الرشاقة في عالم مستدام». ويناقش توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتحاد للطيران، عن «القيمة الكبرى لوظيفة التدقيق الداخلي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز