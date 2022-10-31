المشرق يطلق منصة لإدارة الثروات بشراكة «فين اي كيو» السنغافورية

المصدر: دبي - البيان

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وقع المشرق، المؤسسة المالية في دولة الإمارات، اتفاقية استراتيجية مع شركة FinIQ، المزود الرائد لتكنولوجيا أسواق رأس المال والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وذلك بهدف تعزيز عروض البنك في قطاع إدارة الثروات بتوفير حلول متكاملة وسهلة الاستخدام تحت مظلة واحدة.

وفي إطار هذا التعاون تم اعتماد نظام FinIQ نظاماً أساسياً لأعمال المشرق في إدارة الثروات للمنتجات الاستثمارية، ليحل محل التطبيقات القديمة المتعددة، وليوفر خدمة يسهل على العملاء التعامل معها. وكانت عمليات إدارة الأسهم والصناديق والسندات والفواتير وشهادات الإيداع والأوراق النقدية تتم في السابق عبر عدد من الأنظمة الداخلية للبنك وغيرها من الأنظمة التي يوفرها مزودو التكنولوجيا المالية.

وجدير بالذكر أن وظائف المكاتب الأمامية والمتوسطة والخلفية التي توفرها شركة FinIQ تستخدم على نطاق واسع في المنظومة المصرفية، إذ إنها توفر سير عمل إدارة الطلبات والامتثال وعمليات التحقق من الملاءمة، وإجراء التسويات، والمدخلات المحاسبية. علاوة على ذلك، يقوم نظام FinIQ بتوليد جميع الإخطارات والمستندات المسبقة واللاحقة لعملية التداول، ويسهل حصول العملاء على قروض لومبارد بإجراء حسابات القرض مقابل القيمة والهامش بشكل آلي مؤتمت. كما يعمل هذا النظام على توفير روابط للجهات الضامنة بشكل مؤتمت لتسوية السندات والصناديق المشتركة والأسهم النقدية، بالتزامن مع الإجراءات المؤسسية ذات الصلة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال فيبول كابور، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في المشرق: «نحن سعداء بالعمل مع شركة FinIQ، التي ستقدم لنا في إطار هذه الاتفاقية حلولها الشاملة والمتكاملة، بما يسهم في تعزيز قدرتنا على المضي قدماً في إعادة صوغ مستقبل قطاع الخدمات المالية، بتوفير أعلى مستويات الراحة والابتكار والثقة لعملائنا وتزويدهم تجربة مصرفية سلسة وملائمة».

من جانبه، قال ميليند كولكارني، الرئيس التنفيذي لشركة FinIQ: «نحن فخورون باختيار المشرق لنا شريكاً موثوقاً به لدعمه في مساعيه المتواصلة على صعيد التحول الرقمي. ونحن نولي أولوية كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، وواثقون بقدرتنا على تكرار النجاح الذي حققناه سابقاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

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