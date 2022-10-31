7 آلاف زائر للنسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات، مسدلاً الستار على حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، زاره على مدى خمسة أيام أكثر من 7 آلاف زائر.

ونجحت النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات الذي أقيم على مساحة 2000 متر مربع بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، في إثبات مكانة الحدث بعد الإقبال الكبير الذي شهده من الزوار الذين تعرفوا على ما قدمه 45 عارضاً محلياً وعالمياً، استعرضوا أكثر من 200 علامة تجارية، تنوعت بين أحدث تجهيزات التخييم ومعدات ومنتجات الرحلات والرياضات الخارجية والصيد.

وأبدى أصحاب الشركات العارضة رضاهم الكبير عن المعرض، مشيرين إلى أنهم حققوا مبيعات فاقت التوقعات، كما أتاح الفرصة لهم للتعرف عن قرب إلى وجهات نظر الزوار والتجار، ومعرفة ما تحتاج إليه أسواق التخييم والمغامرات في الدولة، والمنطقة بشكل عام، مؤكدين مشاركتهم في الدورات المقبلة للمعرض.

نجاحات متتالية

وقال سلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة: «سعداء كثيراً باستمرارية النجاحات المتتالية التي يحققها معرض التخييم والمغامرات في كل دورة يقام بها، والتي تتجلى سنوياً بحجم الإقبال الواسع لاسيما الدورة الرابعة التي فاقت التوقعات ما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها، خاصة وأنه يشهد حضوراً من مختلف دول المنطقة»، مشيراً إلى أن المعرض نجح في توفير منصة مثالية للعارضين لتسليط الضوء على منتجاتهم وأعمالهم وخدماتهم، وتوفير الفرص لعقد الشراكات والصفقات المتخصصة في قطاع التخييم والمغامرات، كما مثل فرصة للشركات الإماراتية لإثبات جدارتها وحضورها المتميز والتي استحوذت هذا العام على المساحة الأكبر من المعرض وحققت منتجاتهم الإقبال الأعلى من الزوار.

تبادل الخبرات

واستطاعت النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات أن تجمع كبريات العلامات التجارية والشركات المتخصصة، لتبادل المعارف والخبرات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة أسهمت بشكل كبير في توسيع الأعمال، وعقد الصفقات التجارية ولقاء العملاء والشخصيات البارزة في الصناعة وجهاً لوجه، كما شكل المعرض، فرصة هامة لعشاق الرحلات البرية والبحرية الذين اطلعوا على باقة متنوعة من مستلزمات الرحلات كالخيم والكرافانات وأدوات الطهي والشواء والكراسي ومعدات الطرق الوعرة للمركبات رباعية الدفع بأسعار تنافسية وعروض حصرية لزوار المعرض، بالإضافة إلى الجوانب التفاعلية التي تمثلت في إتاحة الفرصة للزوار للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية، فضلاً عن شركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم وغيرها الكثير.

وشهد المعرض على مدار أيامه إقبالاً جماهيرياً لافتاً من الزوار من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة، الذين جذبتهم الخيارات الواسعة من معدات التخييم ورحلات البر والبحر وأجمعوا على أهمية الحدث وأنه يشكل لهم مناسبة سنوية للاستعداد لموسم الرحلات والمغامرات.

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