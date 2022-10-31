ماجد الفطيم تطلق بطاقة «فاب شير» بالشراكة مع «أبوظبي الأول»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، اليوم، الدخول في شراكة مع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، لإطلاق بطاقة ائتمان جديدة باسم FAB SHARE ضمن محفظة برنامج المكافآت SHARE من شركة «ماجد الفطيم».

وستتيح بطاقة ائتمان FAB SHARE لأعضاء برنامج SHARE الحصول على ما يصل إلى 8.25% من القيمة المستردة على إنفاقهم في هيئة نقاط SHARE. وهذا يعني أن البطاقة لن تتيح لأعضاء SHARE الحصول على أعلى قيمة لنقاط SHARE فحسب، بل ستمكنهم أيضاً من جمع النقاط على كل ما ينفقونه في أي مكان، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها في جميع أنحاء العالم، مما يوسع منظومة SHARE إلى خارج مراكز التسوق والمتاجر والوجهات الترفيهية التابعة لشركة ماجد الفطيم. ومن ثم، سيتمكن أعضاء برنامج SHARE من استخدام تلك النقاط في التسوق وشراء المواد الغذائية وتجارب الطعام والترفيه وغيرها، في أكثر من3500 متجر وتجربة، في كل من: مول الإمارات وجميع مراكز سيتي سنتر في أنحاء دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك ستوفر بطاقة ائتمان FAB SHARE لعملائها عدداً غير محدود من نقاط SHARE التي سيستردونها على كل درهم إماراتي ينفقونه على مجموعة متنوعة من التجارب، من بينها:

- استرداد بقيمة تصل إلى 8.25% على شكل نقاط SHARE مقابل الإنفاق على تجارب «ڤوكس سينما» و«سكي دبي» و«ماجيك بلانيت» و«دريم سكيب» و«آي فلاي دبي» و«ليتل إكلسبلوررز».

- استرداد بقيمة تصل إلى 7% على شكل نقاط SHARE مقابل الإنفاق في «كارفور».

- استرداد بقيمة تصل إلى 6,25% على شكل نقاط SHARE مقابل الإنفاق في «مول الإمارات» ومراكز التسوق «سيتي سنتر» على مستوى دولة الإمارات.

- استرداد بقيمة تصل إلى 2.75% على شكل نقاط SHARE مقابل الإنفاق الدولي أو المتاجر الأخرى أو التسوق عبر الإنترنت.

وقال تشارلز عواد، الرئيس التنفيذي للعملاء لدى شركة ماجد الفطيم القابضة: «يتمتّع نحو ثلاثة ملايين عضوٍ في برنامج مكافآت العملاء SHARE اليوم بعدد كبير من المزايا التي يقدمها لهم البرنامج. ومع إطلاق بطاقة ائتمان FAB SHARE نقدم للعملاء قيمة جديدة لبرنامج SHARE. فمن خلال هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول، نفخر بأن نقدم لعملائنا أعلى قيمة استرداد غير محدودة مقابل كل ما ينفقونه في أي مكان داخل دولة الإمارات أو في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية»ماجد الفطيم«، في تقديم المزيد من»أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم«للاستمتاع بكل تجاربنا الترفيهية ووجهات التسوق التابعة للشركة. وخلال الأشهر المقبلة، نتطلع إلى مواصلة إسعاد عملائنا من خلال تقديم تجارب ومكافآت جديدة».

ومن جانبها، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في بنك أبوظبي الأول: «سعداء بالعمل مع واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال قطاع التجزئة في دولة الإمارات لتقديم هذه البطاقة الائتمانية الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول وماجد الفطيم، حيث ستمنح هذه البطاقة العروض الفريدة والنقاط غير المحدودة لبرنامج مكافآت العملاء SHARE، وتقدم مزايا غير مسبوقة لواحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في مجال التجزئة والترفيه في الدولة، بدءاً من تسوق المواد الغذائية وحتى خوض تجارب السينما، بما يوفّر للعملاء قيمة مضافة على إنفاقهم اليومي. كما يوفر بنك أبوظبي الأول أيضاً خاصية أمان إضافية من خلال دمج ميزات الأمان البيومترية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لإجراء معاملات أسرع وأكثر أماناً، بما يتماشى مع التزامنا بريادة الابتكار وتقديم منتجات وخدمات تتمحور حول العملاء أولاً».

وأضافت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في دولة الإمارات: «نحرص دائماً على تصميم عروض استثنائية بالتعاون مع شركائنا، لضمان حصول حاملي بطاقات»فيزا«على المزايا الحصرية التي تضفي المزيد من المتعة على أساليب حياتهم وتثري تجربة تسوّقهم. ومن هنا، يسعدنا التعاون مع»ماجد الفطيم«و»بنك أبوظبي الأول«لإطلاق بطاقة ائتمان FAB SHARE، التي ستوفر للعملاء في دولة الإمارات تجارب فريدة من نوعها، حيث تتسم هذه البطاقة بإمكانية السداد عند منصات الدفع في المتاجر دون تلامس وبسرعة وسهولة وأمان. أما بالنسبة للمسافرين فستوفر لهم البطاقة راحة البال خلال استخدامها خارج الدولة، بفضل اعتمادها من قبل أكثر من 100 مليون شريك تجاري حول العالم».

وستتوفر بطاقة ائتمان FAB SHARE ضمن ثلاث فئات رئيسية؛ هي العادية والبلاتينية والمتميزة. وكمكافأة للعملاء فور حصولهم على هذه البطاقة الجديدة، ستقدم لهم البطاقة ما يصل إلى 15 ألف نقطة SHARE دون مقابل بقيمة 1500 درهم إماراتي، بالإضافة إلى التمتع بمزايا البطاقة الإضافية ومن بينها، عرض التذكرتين بسعر واحدة في «ڤوكس سينما»، وفرصة الفوز بالتسوق بقيمة تصل إلى 1000 درهم كحد أقصى لعضو واحد كل شهر وغيرها من العروض القيّمة.

للتسجيل والحصول على بطاقة ائتمان FAB SHARE والاستفادة من مزاياها، يمكن للعملاء استخدام تطبيق SHARE عبر هواتفهم المتحركة، وإدخال بيانات الهوية الإماراتية وبعض البيانات الأخرى المطلوبة. يمكنكم بدء التسجيل هنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز