405.8 ملايين دولار أرباح البنك العربي في نهاية سبتمبر بنمو 49%

المصدر: دبي- البيان

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واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية للربع الثالث من العام 2022، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 405.8 ملايين دولار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بـ 271.7 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 49%.

وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.2 مليارات دولار. وبلغت التسهيلات الائتمانية 35.6 مليار دولار مقارنة مع 34.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، وبنسبة نمو بلغت 4%، في حين بلغت ودائع العملاء 47.8 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 46.6 مليار دولار في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 3%.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي: تؤكد النتائج الإيجابية المتحققة قدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة مسيرة النمو المستدام في كافة القطاعات من خلال تنويع الاستثمارات وتطوير عمليات البنك التشغيلية، حيث أظهرت المجموعة مرونة عالية في التكيف مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وعبر المصري عن تفاؤله وثقته المستمرة في البنك وقدرته على السير قدماً نحو المزيد من النجاح ومواصلة تحقيق أداء قوي يدعم خطط البنك في النمو والتوسع ويعزز مكانته الريادية التي يتميز بها.

وقالت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إن البنك واصل خلال 2022 تحقيق معدلات نمو مستدام بالأعمال البنكية، حيث نما صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 13% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، هذا إلى جانب مواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر وبما يتماشى مع استراتيجية البنك الحصيفة. وأضافت أن البنك استمر بالمحافظة على جودة محفظته الائتمانية، وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، بالإضافة إلى المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.3%. وأشارت إلى أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.4% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وبينت الصادق أن البنك ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالتحول الرقمي من خلال التركيز على توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الالكترونية والتي من شأنها تلبية متطلبات العملاء المتجددة وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات.

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