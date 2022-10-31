الإمارات تستضيف اجتماع مديري عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط 1-3 نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستضيف الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع السادس لمديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، خلال الفترة 1 – 3 نوفمبر في أبوظبي، بمشاركة وحضور رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط، ومنظمات قطاع الطيران المدني الإقليمية والدولية.

وسيتم عقد مجموعة من الاجتماعات، التي تتناول العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، كما سيتم تسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الأعمال والمبادرات، بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة.

وأكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة، كونه يشكل فرصة لمناقشة كافة المواضيع والخطط المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والهام، وطرح وجهات النظر، إضافة إلى اعتباره منصة لمناقشة وإنشاء تعاون ثنائي وإقليمي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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