مجموعة تعليم تعلن عن نيتها طرح أسهمها في سوق دبي المالي

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "تعليم") (شركة مساهمة عامة قيد التحول) ومقرها دولة الإمارات، عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي في طرح عام أولي، بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار، حيث تسعى الشركة لجمع 750,000,000 درهم إمارتي (سبعمائة وخمسون مليوناً) من خلال الطرح.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين (على النحو المحدد).

يتكون الطرح بالكامل من الأسهم العادية، وتنوي الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

وتحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.​

وقال رئيس مجلس إدارة "تعليم"، خالد الطاير: "نفخر باتخاذ تعليم هذه الخطوة الهامة في مسيرة نموها، ويوفر الطرح العام الأولي فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين للمشاركة في المرحلة التالية من نمو المجموعة من خلال توسيع شبكة مدارسها K-12 المتميزة (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) ، بما يوفر للمجموعة منصة تُلهم الطلاب وتسهم في تمكينهم من أجل اليوم والغد".

من جانبه، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم": "تعمل تعليم في أحد أسرع أسواق التعليم نمواً في العالم للمراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وهي سوق مدعومة بمحركات اقتصادية قوية وطموح حكومي. تلبي المجموعة القطاعات سريعة النمو في سوق التعليم الخاص، ونفخر بأن نكون مجموعة المدارس الوحيدة المشاركة في جميع برامج الشراكة الحكومية الثلاثة في دولة الإمارات، وهي مكانةٌ اكتسبتها من خلال تقديم نتائج طلابية متسقة وأداءً قوياً للأعمال.

وأضاف:" توفر محفظتنا المكونة من 10 مدارس متميزة و16 مدرسة من مدراس الشراكات الحكومية فرصاً متنوعة لأكثر من 27 ألف طالب وأكثر من 3000 موظف كما في 31 أغسطس 2022 للعام الدراسي 2022-2023، و تتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في شريحتين متميزتين وسريعتي النمو في سوق التعليم في دولة الإمارات".

وأكد ويليامسون: "يشكل إعلان اليوم اعترافاً بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن. سنعمل على تحقيق تطلعاتنا في تقديم المزيد لطلابنا بما يتجاوز مستوى طموحاتهم. وأنا أثق تماماً بأن الطرح سيسهم في تشكيل مستقبل مزدهر لـ "تعليم"، بفضل رأس المال الذي سيضيفه ومن الطموح القوي لموظفينا والثقة التي وضعها فينا طلابنا وأولياء الأمور ومجتمعات عملنا."

أبرز نقاط الطرح العام الأولي:

• نية الإدراج في سوق دبي المالي

• تسعى مجموعة "تعليم" إلى جمع رأس مال إجمالي قدره 750,000,000 درهم إماراتي (سبعمائة وخمسون مليوناً) من خلال هذا الطرح.

• هذا الطرح هو طرح عام أولي فقط، حيث تعتزم الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

• يشمل الطرح المستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين (الشريحة الثالثة).

• سيتم فتح باب الاكتتاب في 10 نوفمبر2022 وسيغلق باب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين في 16 نوفمبر2022، وفي 17 نوفمبر2022 للمستثمرين المؤهلين

• تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول علي موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات

• أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، إعلاناً حول توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية في نظرها.

• من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022

تفاصيل الطرح:

يتكون الطرح بالكامل من الأسهم العادية، وتنوي الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).

تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

هناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها:

• الشريحة الأولى:

سيتم طرح أسهم الشريحة الأولى وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار، ويتم تخصيص نسبة %10 (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر ("أسهم الطرح") للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي.

• الشريحة الثانية

سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. يتم تخصيص نسبة %88 (ثمانية وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر).

• الشريحة الثالثة

سيتم طرح أسهم الشريحة الثالثة وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويتم تخصيص نسبة %2 (اثنان بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين. يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريحة الثالثة رقم مستثمر صالح لدى سوق دبي المالي

سيتم حجز نسبة %5 (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.

يجب على كل مكتتب أن يكون لديه رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب على صفحة الطرح العام الأولي الخاصة بمجموعة تعليم (https://www.taaleem.ae/ipo/).

تبدأ فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة في 10 نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يغلق باب الاكتتاب في 16 نوفمبر 2022 للشريحتين الأولى والثالثة، وفي تاريخ 17 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.

ووفقاً لشروط اتفاقية الاكتتاب التي تم إبرامها حول تاريخ نشر نشرة الإصدار بين الشركة ومديري السجل المشتركين ("اتفاقية التغطية")، وافقت الشركة تعاقدياً على فرض فترة حظر لمدة 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وتخضع لبعض الاستثناءات. ووفقاً لشروط اتفاقية الحظر، فقد يلتزم المؤسسون الذي تبلغ ملكيتهم في رأس مال الشركة نسبة %93.49 (بما فيهم، جميع المؤسسين الذين لديهم حصص ملكية فردية لا تقل نسبتها عن % 1.5من إجمالي رأس المال المصدر للشركة) بصورة تعاقدية على فرض قيود معينة وتخضع لبعض الاستثناءات.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م. وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمديري الاكتتاب المشتركين .

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس ش.م.م) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

استخدام حصيلة عوائد الطرح:

تعتزم الشركة استخدام غالبية حصيلة الطرح بشكل أساسي لتوسع فئة القطاع المتميز K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) من خلال التطوير المتوقع لأربع مدارس متميزة جديدة في مواقع متميزةر في إمارتي دبي وأبوظبي. ومن المتوقع أن تشتمل الأربع مدارس الإضافية الجديدة على ثلاث مدارس في دبي ومدرسة واحدة في أبوظبي بما في ذلك مدرستين جديدتين تحت مظلة العلامة التجارية "مدارس دبي البريطانية"، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

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